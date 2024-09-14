明年長照基金879億創新高 專家：3年後恐用盡

衛福部公告，長照基金預算明年編列達八七九億元，寫下歷史新高，淡江大學會計學系教授韓幸紋示警，預估再過二、三年，長照發展基金就要耗盡，加上房地合一稅的收入來源減少，政府必須思考新的收入來源。

根據今年度預算書，長照服務發展基金已出現「入不敷出」狀況，基金來源預估僅七七六億元，但用途卻高達八二八億元；明年度財政狀況更為窘迫，來源僅七五二億元，預估支出卻高達八七九億元。

韓幸紋表示，先前曾估算，若支出持續大於收入，長照服務發展基金恐在二○二八年用盡，明年度支出若為八七九億元，比先前估計的增幅略低，但仍可能在兩至三年期間用完。政府必須思考，是否應增加新的收入來源。

衛福部長照司副司長吳希文指出，目前財源足以支應。若收支不平衡，將依規定編列公務預算撥補。

現行「長照2.0」計畫即將在二○二六年結束，衛福部表示，「長照3.0」的願景是整合醫療及長照。韓幸紋說，在新制度繼續邁進前，政府應思考現有計畫是否有改善空間，如數據評估，各縣市應有統一格式，目前內容定義也不盡相同，難有統一標準評估各項服務和機構成效。

韓幸紋表示，長照服務中喘息服務使用量能偏低，特別是喘息服務又以居家喘息使用為大宗。在人力有限狀況下，居家喘息為一對一服務，喘息服務若以日照喘息為主力，在照服員與受照顧者多對多的狀況下，人力可獲較有效率地利用。