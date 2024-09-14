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新聞眼／修老人福利法 讓老有所用

聯合報／ 記者林琮恩
台灣明年將進入超高齡社會，屆時每五位居民中將有一位是六十五歲以上。老人福利推動聯盟呼籲全面修訂「老人福利法」，衛福部允諾研議。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片
台灣明年將進入超高齡社會，屆時每五位居民中將有一位是六十五歲以上。老人福利推動聯盟呼籲全面修訂「老人福利法」，衛福部允諾研議。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片

台灣邁入超高齡社會在即，國發會推估，至二○七○年，台灣人口總數僅剩一千六百萬餘人，其中逾九百萬人年齡超過六十五歲，少子化、高齡化夾擊，令人憂心。鄰國日本積極發展長者政策，成為全球典範，台灣的老人福利法已多年未大幅度修正，最近一次修法是二○二○年五月，整體內容也較為被動。

現行老人福利法內容，分經濟安全、服務措施、福利機構、保護措施四大區塊，分別規範長者生活津貼，輔具使用與問安關懷，機構設置規則，受虐老人安置等項目，對於增進社會參與，長者繼續教育與就業等積極內容，較無完整著墨。

從法案名稱的「老人」、「福利」用詞，即可了解該法仍停留在「老有所終」的思維中，而法案立法目的，也仍留有「維護老人尊嚴與健康，延緩老人失能，安定老人生活，保障老人權益，增進老人福利」的文字。

不過隨醫療科技進展，平均壽命延長，延緩失能等健康促進措施，已不再是長者唯一需求。不少長者身心狀況良好，卻在融入社會時遭歧視，如租屋被拒、就業市場被歧視等。

面對未來將占人口半數的「資深公民」，衛福部布建長照資源之餘，應重視長者面臨的社會議題，藉由修正老人福利法，協助長者融入社會，才能形成良好的社會分工，在政策引導下，讓長者發揮功能，將老有所終的舊觀念，翻轉為「老有所用」。

台灣人 輔具 長照

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