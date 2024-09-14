3班護病比 遭批「過勞就地合法」

多個護理團體昨到行政院前，抗議現行三班護病比政策，「平均計算是騙局」，要求「還我真實護病比」，質疑現行計算方式讓護理人員過勞現況就地合法。民團指出，不應讓惡劣職場環境犧牲台灣護理未來與病人權利、安全，強調沒有勞安就沒有病安，向政府喊話應盡速讓護病比入法。

台灣護理產業工會與台大醫院、北市聯醫、嘉基醫院、成大醫院等醫院護理師，昨天齊聚行政院前，高舉布條，並上演行動劇，嘲諷衛福部使出障眼法掩蓋真相。

各層級醫院三班護病比標準今年三月上路，台灣護理產業工會理事長羅運生說，衛福部現行計算方式，是平均計算醫院所有病房的護病比，再將全月分的護病比也做平均，甚至將非主責照護病人的護理人力也納入，但醫院運作以「病房」為單位，「病房」才是計算護病比的唯一合理單位。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠強調，過去醫療糾紛探討，大部分著重在醫師，如果將「護理」算作一個科別，無論刑、民事案件，都位居司法訴訟案件前三名，醫院愈蓋愈多、愈蓋愈大間，但勞權保障與雇主責任卻沒有跟上，沒有勞安就沒有病安，不要再讓惡劣職場環境，犧牲台灣護理未來，甚至是病人權利與安全。

台灣護理產業工會秘書高若想表示，護理人力荒與各醫院關床情形持續惡化，若政府執意放水，形同將護理師與病人權益推入更深的地獄火坑。嘉義基督教醫院工會理事蕭琇秀說，有醫院人力不足，卻要求護理師常態性排班連續十二小時或禁止特休，讓護病比表面達標，賺取達標獎勵。

成大醫院工會理事長蔡婷婷表示，目前的護病比規範只針對「一般急性病房」，洗腎室、開刀房、加護病房、急診、慢性呼吸病房等，都還沒有護病比的保障。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，各醫院三班護病比狀況，由醫院每月至健保資訊網服務系統，填報各班護理人員總數等資料，計算該月三班護病比，作為公開外界參考；對於護理工會訴求三班護病比公開資料，採各病房分開計算，將持續搜集意見討論。