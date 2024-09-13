以無視對抗網路惡意 湊佳苗來台參加金鼎獎分享創作心路

面對網路的惡意該如何對抗，小說「告白」作者、在台日都擁有廣大粉絲的作家湊佳苗今天表示，「無視」就是最好的方法，持續不斷寫作，遵守對書迷的承諾，才是一個作家該做的事。

湊佳苗近期來台參加金鼎獎活動，除了參加11日舉行的頒獎典禮外，今天更出席文化部舉辦「金鼎獎國際交流講座」，與上百位書迷分享創作心路歷程，會後更親切為書迷簽書。

湊佳苗表示，她是個非常幸運的人，出道作品就受到許多人喜愛，但她同時是個守信用的人，答應人家的事就一定要做到，因此出道後就是不斷寫作，「根本沒有時間去蒐集別人寫我壞話」。

湊佳苗的作品被視為嫌惡系、充滿暗黑想像，被形容為「黑湊」，但她的作品也有溫暖關懷的部分，被稱為「白湊」，湊佳苗認為兩者其實不應被分開看，她的出發點也不是為了讓大家看不舒服的情節，而是希望喚起大眾對人性更深層的關注。

湊佳苗說，「有些人是因為聲音沒被聽見、不被了解，最後走投無路了，出現了極端的行為，在面臨交叉點的時候，有人順利渡過，有人走上絕路，到最後會出現怎樣的風景？為什麼會有這樣的選擇？值得大家思考。」

湊佳苗同時也是一個孩子的母親，她表示自己在寫作時多少會因為顧慮女兒感受而壓抑自己內心的想法，擔心女兒看了會受影響，不過女兒今年將從學校畢業、進入社會，「我再也沒有顧忌了！」

但湊佳苗也很確定女兒並未認真看她的作品，一次湊佳苗的作品被改編成電視劇，女兒的同學們一直來問結局如何，女兒回答同學「不知道」，湊佳苗因此確定。後來女兒也跟她分享不看的原因是「害怕萬一看到作品中的自己，知道原來媽媽是這樣想我的，會無法接受」。

湊佳苗從小的夢想是開一家蛋糕店，後來因為寫作必須常去咖啡廳，更因抽到一台濃縮咖啡機而特別去學習各種關於咖啡的知識，目前已成為咖啡達人，未來「湊咖啡」若開張，她非常歡迎大家來光顧。

湊佳苗透露近期正在寫一個以照護為主題的故事，「我已經放棄謙虛這件事了，我覺得這故事會是目前寫過最有趣的故事，希望大家很快能看到這部作品，我也會繼續寫下去」。