橘世代／失智照顧【困境篇】補助當誘因 機構多收失智者

根據調查，台灣失智症患者約五成以上屬於輕中度失智，但失智是一種過程，輕度進展到中重度，將會需要更大量的照顧資源。

衛福部長照司副司長吳希文表示，失智症需要「連續性」的照顧，政府目前除了從日間照護開始協助布建更多資源以外，也將大幅鼓勵機構，設置失智專區，讓照顧者在資源上的使用，可以依照需求而轉介。

吳希文表示，失智資源的布建，從失智據點，到社區式照顧的團體家屋、小規模多機能、住宿機構等，目前希望採取分階層的方式，讓失智病程處於不同階段的患者使用，如輕度失智的患者，先以居家照顧、社區資源的使用為主，早上可以送到日照中心，夜間的照顧則鼓勵照顧者學習運用智慧科技，如夜間如廁可在家安裝排泄輔具，或是AI監測系統確保輕度失智長者的安全性。

失智患者的失智程度若發展到中度，如果家屬已經無力照顧，則建議轉介到機構，如團體家屋、住宿機構等，不再全仰賴日照資源。

目前也規畫未來送到住宿機構失智專區的失智患者，失智程度應超過中度以上，臨床失智評估量表（ＣＤＲ）要在二分以上、長照評估須在四分以上，同時鼓勵機構收「困難照顧」的失智患者，收一位困難照顧失智症，每人多補助機構五千元，原本的設置失智症專區的補助不變。

吳希文表示，失智症患者可預期未來會愈來愈多，機構所需的床位數也一定會增加，除了現行的獎勵措施，衛福部也已與內政部國土署的「國家住宅及都市更新中心」合作，未來規畫社會住宅時，至少要有部分的空間，是提供給團體家屋，或是社區式的失智資源進入，讓失智照顧資源布建更廣，讓有需要的照顧者，都能享有資源。