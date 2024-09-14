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橘世代／失智照顧【困境篇】老人顧老人 跌倒後同睡廁所

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
根據衛福部統計，中重度失智症患者需要高度的照護，之中有高達90%是由家人照顧。而機構對於困難照顧的失智患者，收治的意願不高。 示意圖。圖／聯合報系資料照片
根據衛福部統計，中重度失智症患者需要高度的照護，之中有高達90%是由家人照顧。而機構對於困難照顧的失智患者，收治的意願不高。 示意圖。圖／聯合報系資料照片

七十五歲的白婉芝，八年前確診失智症，當時的她已經照顧失智媽媽三年，廿四小時的照顧過程中，並沒有覺得疲憊。只有某一次，媽媽不小心失禁，將媽媽帶到廁所時，媽媽又跌坐在地，當時她無力將媽媽搬離廁所，無計可施之下，拿抹布將浴缸擦拭乾淨，搬一條棉被，讓媽媽睡在浴缸中，她也清出廁所的一處空間，就這樣跟著媽媽一起睡在廁所近一周。

天主教失智老人基金會的社工主任陳俊佑說，失智是一個過程，衛福部今年初公布，今年台灣失智人口已突破卅萬人，其中輕中度失智占五成以上，經換算，其中約有十七萬多人屬於中重度失智。中重度失智患者，照顧難度高，多達九成的中重度失智患者，是由家屬自行照顧，機構對於困難照顧的失智患者，收治的意願不高，照顧者一開始對外求助碰壁，後續再對外求助的機率就會大幅降低，通常得等到「已經生病」，或是真的撐不下去，才有可能再次向外求助。

陳俊佑說，退休老師白婉芝就是一個活生生的例子，許多照顧者都認為自己可以照顧得很好，直到發現自己真的沒辦法，不管是體力不堪負荷，或是自己也生病了，才願意把媽媽交給專業的照顧團隊。

二○一二年嘉義孝子案，也是同樣的狀況，當時四十五歲的江男，不堪長期獨立照顧失智的母親，用電線將媽媽勒死，伴屍長達五個小時，才告知家人並自首，當時他去投案時，他的姐姐抱著他說「我知道你累了」，二人聲淚俱下。

陳俊佑說，現行長照資源確實集中在日照以及居家服務，夜間往往是失智症患者，反覆出現狀況的時候，當失智症進展到中度時，照顧難度最高，時而穩定、時而異常，有時會攻擊人、有時出現妄想幻覺，台灣的照顧者多是「獨自」照顧，該階段最容易照顧出病，他認為，失智照顧資源的布建應該要更符合照顧者的需求，降低照顧負擔，才能少一些長照悲歌。

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失智症 患者

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