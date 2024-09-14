橘世代／失智照顧【困境篇】大缺工時代 照護人力荒

台灣今年六十五歲以上失智人口已破卅五萬人，衛福部預估二○三一年六十五歲以上失智人口將超過四十七萬人；國內積極布建長照資源，卻以日間照護為主，失智症患者時常對時序混亂，有時夜間的活動力比白天還要活躍，但國內長期缺乏夜間照護服務，照顧者早上上班，雖然可將長輩送到日照，但晚上還是得自行照顧，有時想要喘息，卻找不到資源協助。

病患深夜不寧 家屬疲於奔命

「媽媽從日照中心回家後，又吵又鬧，某次深夜自己走到廚房開火，差一點釀成火災，自此後家人晚上都沒辦法好好休息，這條路不曉得還要走多久？」不少照顧者面對失智照護，最深的困擾，即是失智長者日間若沒有消耗足夠的體力，夜間活動力，恐比白天還要旺盛，目前有提供夜間照顧的單位多為機構式，如住宿機構、團體家屋，可臨時收托的小規模多機能中心，並非每一家皆提供夜間臨托服務，且不像日照中心普及。

中華民國士林靈糧堂社會福利協會副執行長李梅英說，失智症患者的夜間照護需求一直很高，但在大缺工時代，不只是失智症夜間照顧出現「有床沒人顧」，連一般機構照顧失能長輩也都開不出照顧人力，失智照顧的要求也比一般失能照顧高，設置在住宿機構的「失智專區」為例，收三位失智長者，就需配置一名照服員，且依照要求機構至少要聘雇一名專任護理師、社工等專業人力。

機構找照服員 薪資相對弱勢

李梅英說，醫療院所現在都找不到護理師，更何況是機構，機構找照服員也在薪資上相對弱勢，政府在長照二點○的政策下，大幅提高居服員的薪資，月薪三點二萬元起跳，認真做五到六萬元跑不掉，且工時彈性，不用被綁在機構，大多數的照服員，會選擇投入居家，不願投入機構。不少雙北的機構在疫後掀起一波倒閉潮，現在不管是失智還是失能者，想要入住住宿機構難度都很高。

團體家屋模式 類似24小時機構

雲林縣老人長期照護協會月亮團體家屋副主任葉雅倫說，團家是廿四小時的機構，但強調社區式的生活照顧，僅收失智患者，以月亮團家為例，僅收七人，照顧比例也是三比一，三位失智長者需要配置一名照服員，且照服員必須是本國籍，因應廿四小時照顧加上人員輪班需求，至少要聘雇六點五人，每位入住長者收費最高四點八萬元，該價格只能讓團家收支平衡，如果人力成本再提高，恐怕很難撐下去。葉雅倫說，失智照顧家庭對於夜間照護的需求高，無論是住宿機構，或是團體家屋，長期都會有等待名單，月亮團家目前就有七人在等待，但通常團家的流動率不高，通常都會陪伴長者走到人生的最後一段路。

衛福部長照司副司長吳希文表示，補足住宿機構人力缺口，已啟動新南向計畫產學合作，召募越南、菲律賓等國的學生來台就讀兩年制長照系所的副學士學位，今年九月開始招生，預計二年後可以上線，同時也會修訂法源，打破僅能進用本國籍照服員規定。