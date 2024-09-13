看護移工外展計畫 力拚年底前1家試辦上路

滿足國內照顧需求人力，勞動部重啟外籍看護工外展計畫，勞動部跨國勞動力政策諮詢小組委員今天同意此計畫，根據勞動部規劃，試辦計畫擬10月定案、年底前至少1家上路。

勞動部重啟外籍看護工外展計畫，並更名為多元陪伴照顧服務試辦計畫，希望能建立外籍看護多元聘僱模式，來解決家庭照顧相關問題並提升照護品質。

勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組今天討論此案，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國會後轉述表示，多元陪伴照顧計畫經過諮詢委員討論，將依照勞動部提案同意試辦。

根據勞動部提案規劃，多元陪伴照顧服務試辦計畫將以公益財團法人及社團法人為雇主，聘雇外籍陪伴照顧工作者，以一對多的方式進入家庭，讓移工可以陪伴家中有失能者或是臨時緊急重大傷病需要陪伴照顧者就醫或安全看視。

蘇裕國說，試辦計畫服務時數分成部分時數4小時、半日8至12小時跟全日24小時（含10小時休息時間），服務費用將先由試辦單位提出試辦計畫擬定，後續由勞動部評選來決定試辦收費金額。

至於服務對象部分，蘇裕國說，目前已經有界定幾個重點，包含有身心障礙證明手冊、重大傷病資格或者有就醫術後診斷紀錄、符合聘請移工資格以及經過長照評估有失能需要照顧對象（2級以上），但這後續都還要跟衛福部、相關團體討論定案。

蘇裕國說，試辦計畫初期預估為100人，暫時不會要求本外勞核配比，後續將由試辦單位提出試辦計畫，看試辦單位要聘用多少外籍陪伴照顧人員，之後由評選小組來審查試辦計畫。

蘇裕國表示，試辦計畫預計北、中、南各選一個據點試辦，目前希望10月公告試辦計畫，盼下半年至少1個單位試辦上路。