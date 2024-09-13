快訊

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

不斷更新／說好的沒人買？iPhone 16系列蘋果官網開搶！9分鐘這顏色秒殺

聽新聞
0:00 / 0:00

看護移工外展計畫 力拚年底前1家試辦上路

中央社／ 台北13日電
勞動部重啟外籍看護工外展計畫。示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
勞動部重啟外籍看護工外展計畫。示意圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

滿足國內照顧需求人力，勞動部重啟外籍看護工外展計畫，勞動部跨國勞動力政策諮詢小組委員今天同意此計畫，根據勞動部規劃，試辦計畫擬10月定案、年底前至少1家上路。

勞動部重啟外籍看護工外展計畫，並更名為多元陪伴照顧服務試辦計畫，希望能建立外籍看護多元聘僱模式，來解決家庭照顧相關問題並提升照護品質。

勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組今天討論此案，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國會後轉述表示，多元陪伴照顧計畫經過諮詢委員討論，將依照勞動部提案同意試辦。

根據勞動部提案規劃，多元陪伴照顧服務試辦計畫將以公益財團法人及社團法人為雇主，聘雇外籍陪伴照顧工作者，以一對多的方式進入家庭，讓移工可以陪伴家中有失能者或是臨時緊急重大傷病需要陪伴照顧者就醫或安全看視。

蘇裕國說，試辦計畫服務時數分成部分時數4小時、半日8至12小時跟全日24小時（含10小時休息時間），服務費用將先由試辦單位提出試辦計畫擬定，後續由勞動部評選來決定試辦收費金額。

至於服務對象部分，蘇裕國說，目前已經有界定幾個重點，包含有身心障礙證明手冊、重大傷病資格或者有就醫術後診斷紀錄、符合聘請移工資格以及經過長照評估有失能需要照顧對象（2級以上），但這後續都還要跟衛福部、相關團體討論定案。

蘇裕國說，試辦計畫初期預估為100人，暫時不會要求本外勞核配比，後續將由試辦單位提出試辦計畫，看試辦單位要聘用多少外籍陪伴照顧人員，之後由評選小組來審查試辦計畫。

蘇裕國表示，試辦計畫預計北、中、南各選一個據點試辦，目前希望10月公告試辦計畫，盼下半年至少1個單位試辦上路。

勞動部 外籍看護 移工 長照

延伸閱讀

農業移工新增8000名 總名額增至2萬名

「多元陪伴照顧服務」年底前上路 5大類對象可申請鐘點移工

淨零碳排鍋爐改用燃氣 職安署加強氣化器防爆

旅宿業缺工 陳世凱：與勞動部協調爭取僑外生就業

相關新聞

台南排隊名店「葡吉麵包」3原料逾期挨轟黑心 老闆喊冤揭真相：很心寒

台南排隊名店葡吉麵包日前被台南市衛生局查出存放逾期原料，包括雙餡奶黃流芯、麵包助發酵粉、青蘋果餡3項產品，還有部分產品標...

雨神攪局中秋！明水氣增多北台灣有雨 下周又有熱帶擾動發展

中央氣象署指出，明天水氣偏多，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有雷陣雨，北部、東北部及中南部有局部大雨。緊接...

「多元陪伴照顧服務」年底前上路 5大類對象可申請鐘點移工

有「鐘點移工」之稱的外展看護工計畫將重啟。勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組今通過「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，適用對象包...

勃起障礙不僅限於高齡族群 泌尿醫揭一壞習慣年輕人中招

有些人喜歡在壓力大的時候「暴吃一波」，不過過度飲食不只可能造成代謝症候群，更可能引起代謝性疾病，泌尿科醫師指出，包皮或龜...

「熱量炸彈」月餅熱量一次看 這類型吃1顆超慢跑至少2小時

下周二就是中秋節，不少民眾已收到親友贈送的月餅或蛋黃酥等禮盒，有糖尿病照護軟體業者分析，常見的廣式月餅，一顆下肚竟然需要...

幼兒園老師曝腸病毒班上自主通報「不到一半」 網：不發燒難發現

開學了，學生感染腸病毒的可能性增高。一名幼兒園老師網友近日在社交平台透露，自己有一天遇到班上小孩出現腸病毒症狀，同班的妹妹也似乎感染，所以通知家長帶回，更補充道，班上的腸病毒的案例不到一半是自主通報，讓原PO困惑是不是因為感染症狀不明顯，讓家長不容易發覺，文末，原PO更批評學校無作為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。