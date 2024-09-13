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勃起障礙不僅限於高齡族群 泌尿醫揭一壞習慣年輕人中招

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
泌尿科醫師指出，包皮或龜頭發炎、勃起功能障礙、膀胱過動症等，都是代謝性疾病引起；示意圖非新聞當事人，本報資料照片
泌尿科醫師指出，包皮或龜頭發炎、勃起功能障礙、膀胱過動症等，都是代謝性疾病引起；示意圖非新聞當事人，本報資料照片

有些人喜歡在壓力大的時候「暴吃一波」，不過過度飲食不只可能造成代謝症候群，更可能引起代謝性疾病，泌尿科醫師指出，包皮或龜頭發炎、勃起功能障礙、膀胱過動症等，都是代謝性疾病引起，而且不只會發生在高齡族群，尤其是把飲料當水喝的年輕人，更要留意。

開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，飲食過度可能造成高血糖、高血壓、高血脂等「三高」的代謝症候群，卻有很多人不知道，其實許多泌尿問題也可能和代謝疾病有關，包括包皮或龜頭發炎、勃起功能障礙、膀胱過動症等泌尿科常見的疾病，背後成因可能是由代謝性的疾病所引起。

顧芳瑜提到，不少因包皮或龜頭發炎求診的個案，經抽血檢查發現糖化血色素過高，才發現有糖尿病，且由於血糖過高導致傷口癒合過慢，病患會疑惑為何傷口裂開一直沒好，而這樣的族群還有不少是年輕人，一問之下才發現，大多是習慣把飲料當水喝，仗著年輕，以為不會跟三高扯上邊，卻不曾想糖尿病早已找上門。

高血脂及糖尿病都是造成勃起功能障礙常見的慢性病，顧芳瑜說，由於三高常伴隨動脈硬化，陰莖血管徑窄小，往往在動脈硬化初期就容易先反映出症狀，若有勃起功能障礙，也應該找醫師診斷是否有三高的問題。

另外，血糖高神經傳導也會受到影響，導致有些人會有膀胱過動症問題，「男女都可能發生，」顧方瑜指出，有膀胱過動問題的患者常常需要跑廁所，平均1至2小時就得上一次廁所，半夜也常需要爬起來上廁所。

顧芳瑜提醒，有膀胱過動症的病人很多，不是只有糖尿病問題會導致膀胱過動，生活壓力和自律神經失調也是常見原因，但在臨床上會優先排除可控因素，如果有糖尿病，平常應多注意血糖控制。

勃起 糖尿病 過動症

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