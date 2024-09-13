影展團隊搶報名 TCCF提案大會入選名單揭曉

文策院主辦2024 TCCF創意內容大會11月登場，提案大會入選名單今天揭曉，曾獲艾美獎、釜山與威尼斯等國際獎團隊及創作者皆榜上有名，將共同角逐逾30個獎項，總獎金高達新台幣720萬元。

TCCF創意內容大會的PITCHING提案大會單元，以匯集國內外市場潛力內容提案為目的，讓國際買家可藉此尋找具國際合製潛力項目，今年共吸引涵蓋50國製作團隊，近600件企畫案投件，並由多國國際評審評選。

文化內容策進院今天發布新聞稿表示，經過評審們討論，最終以故事完整性、商業價值、團隊的國際合製經驗等面向，選出21國共62件項目。

PITCHING提案大會分為Project to Screen企畫專場與Story to Screen故事專場，前者針對海內外的影視企畫，又分為長片、影集、動畫、紀錄片等類別，後者則面向台灣原創且具影視改編潛力的出版文本與漫畫作品等。

今年入選名單中，包含曾獲釜山電影委員會卓越獎導演中西舞的電影新作「不請自來的孩子」，多次入選威尼斯、柏林、釜山影展的印尼金獎團隊帶來的犯罪故事CUBS、甫獲艾美獎的法國團隊Blue SpiritProductions動畫新作The Ballad of Yaya等。

除各類獎項外，文策院也將以TAICCA AWARD：Best Project提供3萬美元（約新台幣95萬元）及新台幣30萬元的TAICCA AWARD：Best Story獎項，入選團隊將於提案前接受由入圍艾美獎、英國奧斯卡獎製作人等專業師資指導，於培訓工作坊中學習強化提案內容及表現，增加進軍全球市場的機會。

2024TCCF創意內容大會將於11月5日至8日在南港展覽館二館7樓登場，PITCHING提案大會完整入選名單詳見官網。