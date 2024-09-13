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「熱量炸彈」月餅熱量一次看 這類型吃1顆超慢跑至少2小時

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
容易胃食道逆流的民眾，要避免空腹吃月餅或搭配薄荷茶，以免胃酸過多。記者賴昀岫／攝影
容易胃食道逆流的民眾，要避免空腹吃月餅或搭配薄荷茶，以免胃酸過多。記者賴昀岫／攝影

下周二就是中秋節，不少民眾已收到親友贈送的月餅蛋黃酥等禮盒，有糖尿病照護軟體業者分析，常見的廣式月餅，一顆下肚竟然需要超慢跑140分鐘才能消耗。容易胃食道逆流的民眾，避免空腹吃月餅或搭配薄荷茶，以免容易刺激胃酸；對糖尿病患，月餅等熱量約等於半碗飯，已用掉主食「額度」，建議下一餐本來要吃牛肉麵，就改為牛肉湯加燙青菜。

對不少人而言，月餅、蛋黃酥等點心，小小一顆卻是「熱量炸彈」，營養師李婉萍表示，過節會吃這些食物無可厚非，不過有些港式月餅較大顆，熱量也會比較高，可以和親友分著吃，把大月餅變成小月餅，並建議走3000步幫助消化；假日也不要一直吃月餅，卻沒有安排活動幫助消化排，容易導致胃食道逆流。

李婉萍提醒，胃食道逆流族群尤其要注意，避免空腹吃月餅，否則容易刺激胃酸分泌，正餐一定要有蛋白質、魚、肉等，有些民眾覺得月餅或蛋黃酥吃起來很乾，搭配茶飲，胃不好的民眾可要注意，應避免搭配薄荷茶，因為同樣容易刺激胃酸分泌。

對糖尿病患者，月餅、蛋黃酥等點心，本身熱量等於半碗飯，幾乎是把下一餐的「額度」也用掉了，李婉萍建議，如果吃了月餅，下一餐原本要吃牛肉麵，就改為牛肉湯加上燙青菜的搭配。

糖尿病照護軟體業者分析，60公斤的成年人，如果吃了廣式月餅、蘇式月餅、蛋黃酥、綠豆椪和冰皮月餅等，若要使用時下流行的「超慢跑」消耗，以廣式月餅最驚人，超慢跑約需140分。建議每天吃月餅不要超過一顆，最好和親友分食，月餅油脂量高、血糖要花比平時更久的時間才回穩，有控糖需求的人更要注意。

以下是不同類的月餅與熱量，要花多少時間超慢跑來消耗。

廣式月餅：每顆約185克（碳水89克、油脂41克）：熱量775大卡，超慢跑約需140分。

蘇式月餅：每顆約60克（碳水35克、油脂11克）：熱量254大卡，超慢跑約需46分。

蛋黃酥：每顆約63克（碳水31克、油脂13克）：熱量265大卡，超慢跑約需48分。

綠豆椪：每顆約50克（碳水26克、油脂10克）：熱量212大卡，超慢跑約需38分。

冰皮月餅：每顆約65克（碳水30克、油脂8.5克）：熱量212大卡，超慢跑約需38分。

月餅 糖尿病 蛋黃酥

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