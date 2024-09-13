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農業移工新增8000名 總名額增至2萬名

中央社／ 台北13日電
農業移工名額將增至2萬名。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
農業移工名額將增至2萬名。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

解決缺工問題，農業部勞動部提案盼能新增農業移工名額8000人，勞動部今天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組討論，諮詢委員原則同意核定，農業移工名額將增至2萬名。

農業外籍移工從民國108年試辦開放800人，至112年6月中旬已經開放1.2萬人，考量目前已引進逾7成、8505人，預計今年底會用罄，農業部因此向勞動部提案，盼能再新增8000名農業移工。

勞動部今天召開跨國勞動力政策協商諮詢小組討論，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國會後轉述表示，針對農業移工新增8000名額，諮詢委員原則同意，因此農業移工會從現行開放1.2萬名增至2萬名。

蘇裕國說，新增的8000名農業移工包含農糧移工4000名、畜牧類2000名、外展農務2000名。

另外，蘇裕國也說，這次也通過新增草皮產業可以申請農業移工，雇主資格為產業規模要2公頃以上，另外也有3個產業調整雇主資格跟鬆綁申請條件，包含芽菜種植、食用蕈菇、以及水稻育苗產業。

目前10人以下農戶、農民團體的本外勞比為1比1，蘇裕國也說，這次通過放寬10人以下農企業的核配比也能1比1。

蘇裕國表示，委員原則同意農業部提案，但也要求農業部必須輔導勞資爭議跟檢討失聯移工情形、加強雇主法遵。

勞動部 移工 農業部

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