「多元陪伴照顧服務」年底前上路 5大類對象可申請鐘點移工

有「鐘點移工」之稱的外展看護工計畫將重啟。勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組今通過「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，適用對象包括具身心障礙證明手冊、重大傷病資格、就醫術後診斷紀錄、符合申請家庭看護工資格、經長照評估失能等級二級以上者五大類，都可申請多元陪伴照顧服務。試辦計畫預計10月對外公告、年底前至少1家單位試辦上路，首年目標為北中南各1家。

勞動部跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，多元陪伴照顧服務計畫由公益財團或社團法人作為試辦單位，僱用外籍移工以一對多的方式，提供給有照顧需求家庭全日24小時（包含10小時休息時間）、半日8至12小時、部分時數4小時等就醫陪伴或照顧服務。

至於外界最關心的適用對象，蘇裕國說，具身心障礙證明手冊、重大傷病資格、就醫術後診斷紀錄、符合申請家庭看護工資格、經長照評估失能等級2級以上者都可申請多元陪伴照顧服務，收費價格則由試辦單位制定，再由勞動部評選、核定。不過，適用對象細節還需進一步邀集衛福部、相關團體討論。

蘇裕國說，預估初期試辦引進100人，由試辦單位提計畫書，勞動部組成評選小組審核，試辦單位仍必須先完成國內召募程序，才能引進外展看護工。計畫預計10月對外公告，力拚年底前至少1家上路試辦，首年北中南三地各1家。今天政策諮詢小組另同意委託輔導團隊來輔導試辦單位營運、移工訓練，督導、訪視並提供諮詢。