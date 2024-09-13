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雨神攪局中秋！明水氣增多北台灣有雨 下周又有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署指出，明天水氣偏多，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有雷陣雨。聯合報系資料照片
中央氣象署指出，明天水氣偏多，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有雷陣雨。聯合報系資料照片

中央氣象署指出，明天水氣偏多，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有雷陣雨，北部、東北部及中南部有局部大雨。緊接2天水氣減少，到中秋節當日水氣再度增加，大台北地區、東半部及恆春半島都有局部短暫雨。另外，菲律賓東方海面下周可能又有熱帶擾動發展，目前還要觀察。

氣象署預報員李孟軒表示，明天水氣偏多，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有雷陣雨，北部、東北部及中南部有局部大雨。下周日至周一白天水氣較少，天氣穩定，各地多雲到晴，北部及東北有零星陣雨，午後西半部山區有零星雷陣雨。

李孟軒指出，下周一晚間至周二中秋節當日水氣增加，大台北地區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區則為午後局部雷陣雨。下周三至周五低壓帶影響，北部及東半部有雨，中南部則以午後為主。另外，溫度方面，未來一周各地平均為33至35度，下周一、周二北部有局部36度以上高溫機率。

李孟軒也說，貝碧佳颱風最新路徑對台灣影響不大，明天左右會通過琉球群島，下周一登陸中國大陸。另外，菲律賓東方海面下周可能有熱帶擾動，目前還要觀察。

他也提醒，下周日、周一基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島及馬祖可能有長浪發生。

中秋節 氣象署 雷雨

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