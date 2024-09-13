快訊

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

不斷更新／說好的沒人買？iPhone 16系列蘋果官網開搶！9分鐘這顏色秒殺

幼兒園老師曝腸病毒班上自主通報「不到一半」 網：不發燒難發現

聯合新聞網／ 綜合報導
腸病毒症狀之一是手掌起水泡。 圖／亞大醫院提供
腸病毒症狀之一是手掌起水泡。 圖／亞大醫院提供

開學了，學生感染腸病毒的可能性增高。一名幼兒園老師網友近日在社交平台透露，自己有一天遇到班上小孩出現腸病毒症狀，同班的妹妹也似乎感染，所以通知家長帶回，更補充道，班上的腸病毒的案例不到一半是自主通報，讓原PO困惑是不是因為感染症狀不明顯，讓家長不容易發覺，文末，原PO更批評學校無作為。

根據衛福部疾病管制署簡報，「腸病毒典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程為7~10天；極少數個案發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症」。

原PO在社交平台Threads上發文表示，自己擔任幼兒園老師，某天早上有一位班上的小孩請原PO幫他擦藥，原PO一看發現小孩手上都是水泡，馬上戴起口罩，接著看小孩的嘴巴也有一顆顆小紅點，後來同班的妹妹也出現腸病毒的症狀，於是通知媽媽將小孩接回，原PO觀察近期的腸病毒發生在小孩身上時，好像不太會發燒，因此家長似乎都不會察覺，班上9例腸病毒只有2例是家長自主通報，讓原PO質疑家長的危機意識，至於學校方面，原PO則批評，「完全無作為，令人心寒」。

有網友分享自己遇過小孩感染腸病毒的情況，「我覺得這次的腸病毒好像不會發燒，我家小寶貝沒發燒、沒有水泡！後來會發現腸病毒是因為她半夜睡不好一直哭，奶也不愛喝，我帶去醫院看診才知道原來是腸病毒」、「我認同，我女兒跟兒子才剛中，也是沒什麼發燒，但女兒手有水泡，兒子沒有，女兒同學也是沒燒，我們第一例，結果同學微燒回家又正常，媽媽就沒帶去看醫生繼續送托嬰，最後基本整個班級都中」、「對耶，我們昨天也一個沒有發燒、喉嚨痛的腸病毒」，也有網友分享攔截症狀不明顯的腸病毒的其一方法，「我們幼兒園都會先檢查完喉嚨才讓孩子進門」。

幼兒園 腸病毒

延伸閱讀

開學後病毒群魔亂舞 台大醫：開學首月腸病毒威脅大

腸病毒疫情「高峰提前到」 羅一鈞揭關鍵原因

高雄腸病毒急診1202人 剛開學共23班停課

開學後腸病毒「升級」學生群聚案例多 家長也中招

相關新聞

台南排隊名店「葡吉麵包」3原料逾期挨轟黑心 老闆喊冤揭真相：很心寒

台南排隊名店葡吉麵包日前被台南市衛生局查出存放逾期原料，包括雙餡奶黃流芯、麵包助發酵粉、青蘋果餡3項產品，還有部分產品標...

雨神攪局中秋！明水氣增多北台灣有雨 下周又有熱帶擾動發展

中央氣象署指出，明天水氣偏多，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，午後其他地區也有雷陣雨，北部、東北部及中南部有局部大雨。緊接...

「多元陪伴照顧服務」年底前上路 5大類對象可申請鐘點移工

有「鐘點移工」之稱的外展看護工計畫將重啟。勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組今通過「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，適用對象包...

勃起障礙不僅限於高齡族群 泌尿醫揭一壞習慣年輕人中招

有些人喜歡在壓力大的時候「暴吃一波」，不過過度飲食不只可能造成代謝症候群，更可能引起代謝性疾病，泌尿科醫師指出，包皮或龜...

「熱量炸彈」月餅熱量一次看 這類型吃1顆超慢跑至少2小時

下周二就是中秋節，不少民眾已收到親友贈送的月餅或蛋黃酥等禮盒，有糖尿病照護軟體業者分析，常見的廣式月餅，一顆下肚竟然需要...

幼兒園老師曝腸病毒班上自主通報「不到一半」 網：不發燒難發現

開學了，學生感染腸病毒的可能性增高。一名幼兒園老師網友近日在社交平台透露，自己有一天遇到班上小孩出現腸病毒症狀，同班的妹妹也似乎感染，所以通知家長帶回，更補充道，班上的腸病毒的案例不到一半是自主通報，讓原PO困惑是不是因為感染症狀不明顯，讓家長不容易發覺，文末，原PO更批評學校無作為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。