幼兒園老師曝腸病毒班上自主通報「不到一半」 網：不發燒難發現

開學了，學生感染腸病毒的可能性增高。一名幼兒園老師網友近日在社交平台透露，自己有一天遇到班上小孩出現腸病毒症狀，同班的妹妹也似乎感染，所以通知家長帶回，更補充道，班上的腸病毒的案例不到一半是自主通報，讓原PO困惑是不是因為感染症狀不明顯，讓家長不容易發覺，文末，原PO更批評學校無作為。

根據衛福部疾病管制署簡報，「腸病毒典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒，病程為7~10天；極少數個案發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症」。

原PO在社交平台Threads上發文表示，自己擔任幼兒園老師，某天早上有一位班上的小孩請原PO幫他擦藥，原PO一看發現小孩手上都是水泡，馬上戴起口罩，接著看小孩的嘴巴也有一顆顆小紅點，後來同班的妹妹也出現腸病毒的症狀，於是通知媽媽將小孩接回，原PO觀察近期的腸病毒發生在小孩身上時，好像不太會發燒，因此家長似乎都不會察覺，班上9例腸病毒只有2例是家長自主通報，讓原PO質疑家長的危機意識，至於學校方面，原PO則批評，「完全無作為，令人心寒」。

有網友分享自己遇過小孩感染腸病毒的情況，「我覺得這次的腸病毒好像不會發燒，我家小寶貝沒發燒、沒有水泡！後來會發現腸病毒是因為她半夜睡不好一直哭，奶也不愛喝，我帶去醫院看診才知道原來是腸病毒」、「我認同，我女兒跟兒子才剛中，也是沒什麼發燒，但女兒手有水泡，兒子沒有，女兒同學也是沒燒，我們第一例，結果同學微燒回家又正常，媽媽就沒帶去看醫生繼續送托嬰，最後基本整個班級都中」、「對耶，我們昨天也一個沒有發燒、喉嚨痛的腸病毒」，也有網友分享攔截症狀不明顯的腸病毒的其一方法，「我們幼兒園都會先檢查完喉嚨才讓孩子進門」。