中秋烤肉團圓身體也變圓？烤肉月餅熱量高 營養師揭3招健康要訣

本周末即將迎來中秋假期，不少人與親友相約烤肉團圓，也會吃月餅，然而這兩者都屬於高熱量、高鹽分、高糖分食品。營養師毛采月提醒攝取過量會造成身體負擔，提供3招烤肉健康要訣，分別是以白肉取代紅肉、以天然辛香料取代烤肉醬、減少酒精性飲料與含糖飲料攝取。

毛采月表示，烤肉容易攝取過多的鹽分與飽和油脂，導致膽固醇上升，對心血管不利。她建議，在烤肉時可以選擇低脂肉類，用白肉取代紅肉。紅肉飽和脂肪酸高，容易囤積膽固醇、脂肪，增加肥胖和高血脂風險，可選擇海鮮類、雞肉取代豬牛羊肉；若為烤雞，也可把雞皮去掉。

在調味料與及醃製肉類上，毛采月說，市售烤肉醬與調味料鹽分過高，現成醃製好的肉類也是重口味調味，建議可以利用天然辛香料，像蔥、薑、蒜、辣椒、檸檬、迷迭香，搭配少許醬油。

最後，毛采月提醒飲料搭配，應減少酒精性飲料與含糖飲料攝取。酒精熱量高，易造成脂肪堆積，加上酒後容易食欲大開，不知不覺攝取過多熱量，建議減少酒精攝取。

此外，毛采月提醒，一個月餅至少250至350大卡熱量，建議選擇低卡或無糖月餅，利用糖醇類的代糖取代一般砂糖，保有口感的甜度，又減少熱量攝取。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康