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朱銘美術館亞洲當代雕塑展 藝術家言之有物

中央社／ 台北13日電
朱銘美術館。示意圖。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館。示意圖。圖／朱銘美術館提供

將蔗渣化為美國售台飛彈以暗示台美關係，或以花燭象徵印尼華裔身分，「方物－亞洲當代雕塑展」今起展出，參展藝術家以雕塑言之「有物」，詮釋物質多重意義，是朱銘美術館邁向國際的重要大展。

朱銘美術館去年成立「台灣當代雕塑研究中心」，今年進一步提出「台灣當代雕塑」及「國際當代雕塑」2大年度計畫主軸，積極拓展國際夥伴關係。「方物－亞洲當代雕塑展」是其主辦集結最多國籍藝術家的重要大型群展，匯聚台灣、韓國、日本、中國、香港、印尼、泰國等20名藝術家，開展記者會今天舉行。

此次大展獲文化部支持，常務次長徐宜君表示，朱銘美術館長期推動雕塑與兒童藝術教育，文化部推動各項目黑潮計畫，期望國內博物館連結國際藝術家，將台灣文化內容力量傳播至國際，此次朱銘美術館大展是最佳體現案例。

朱銘美術館館長劉柏村則特別向已故創辦人朱銘致敬，讓他們能夠站在其肩膀上找到新的視野，其中之一便是在雕塑領域上，觀察到國際化美術館定位，在朱銘創作基地上透過展覽，持續展現至高藝術成就。

展覽由台灣策展人劉俊蘭及韓國策展人崔泰晚（CHOI Tae Man）共同操刀。劉俊蘭解釋，展覽命題「方物」概念是展現新的物質觀點，並透過藝術家敘事談論亞洲故事，甚至進一步思考人類與物質間的密切關聯；崔泰晚期盼，希望觀眾能於展覽中感受雕塑如何打開視野與不同的藝術表達。

如印尼藝術家哈索諾（FX Harsono）作品「漫長旅程後遺留下的文化」，以竹編船為載體，搭配他在印尼蒐集到具有中國文化特色的象徵物品，如蓮花燈座、波浪鼓等，呼應他的印尼華裔身分，也以船表達祖先渡海與遷徙歷史。

同樣以作品呼應歷史的還有台灣藝術家羅懿君的「蔗渣飛彈」，她以甘蔗渣、菸草、硫磺粉等材料，依據美國售台飛彈款式捏塑，並將其懸掛於空中，觀眾只要拉動下方拉環便可讓飛彈衝向上空。甘蔗為台灣昔日重要經濟作物，後也運用於軍備燃料，暗示著地方物產與國際政治、權力間的緊密關係。

「方物－亞洲當代雕塑展」今天起在朱銘美術館展出至2025年1月12日。

朱銘 美術館 藝術家

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