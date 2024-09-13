第6屆百大漁青優良水產 希望廣場14日起展售2天

串聯優良水產品導入市場，農業部漁業署今天舉辦第6屆百大漁青成果展，並請名廚創意料理美食，14日及15日將在希望廣場展售，還有限量組合包推出。

漁業署發布新聞指出，自民國104年起辦理百大青農輔導計畫以來，已輔導第2至5屆超過55名百大青年漁民，這次第6屆百大漁青共12名，每名都是標竿模範，今天特地舉辦「第6屆模範標竿漁青成果展」表揚，全程可至漁業署臉書觀看。

漁業署並安排名廚邱兆毅善用這12名百大漁青生產的白蝦、鱸魚、烏魚（子）、台灣鯛、文蛤、虱目魚及太平洋洄游性魚類的旗魚、鬼頭刀等食材，製作成美味佳餚，展現國產水產的鮮味。

看過影片食指大動的民眾，漁業署說，接下來，14日、15日可到希望廣場採買，計有5名百大漁青的鮮凍大白蝦、粒粒飽滿的文蛤、鰹魚爆米花、純釀黑蜆油露等多元產品展售，消費滿額並可兌換限量的百大漁青水產品組合包好禮，每天限量40組。