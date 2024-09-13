中秋連假預防「火燒心」 醫建議飯水分離兼少油少糖

70歲張姓男子十多年前接受胃切除手術，留下賁門像馬克杯口那麼大的後遺症，吃甜食胃食道逆流特別嚴重，近日彰化求治，縮小賁門口，張男高興的告訴醫護「今年中秋終於可以吃月餅」。

吳文傑今表示，根據統計1/4國人罹患胃食道逆流，中秋節快到了，患者最好遵守「飯、水分離」，少量多餐，尤其在晚間避免過量進食，睡前三小時不要進食，飲食少油、少糖，若胃脹不舒服可墊高頭部睡覺。

張男家住北部，十多年前因胃出血而手術切除半個胃，進食後胃蠕動來不及消化，食物從胃與食道連接處的賁門口溢出，時日一久灼傷食道，正常寬1至4公分的賁門口擴張像馬克杯口那麼大，他要避免吃甜食刺激胃酸逆流，也不能躺著睡覺，生活品質低落。

張男經人介紹到員榮醫療體系員榮醫院胃食道逆流中心治療，起初吃藥物但未改善，後來接受內視線抗逆流黏膜切除術，補修賁門口，術後可以躺著睡覺，最高興的是今年中秋可以吃月餅。

胃食道逆流中心主任吳文傑說，張男不是最誇張的病例，他的門診有一名患者為避免胃食道逆流，床頭、床尾各壂四4塊磚頭，枕頭做成近30度，從南到北求醫，未治癒前就這樣睡覺，另一名女性患者更嚴重，必須坐睡覺。

吳文傑說，一般胃食道逆流患者通常透過生活習慣調整和藥物治療能有效控制病情，一部分患者即使接受標準療法仍持續出現症狀，被歸類為「難治型胃食道逆流」，需要採取更深入的評估與多樣化的治療方法，內視鏡或手術治療可能是下一步的選擇。