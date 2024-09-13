交長視察雙鐵中秋疏運 台鐵產工因低薪、出勤獎金抗議

中秋節將至，預估假期疏運人潮明起湧現，交通部長陳世凱今前往台鐵台北車站交控中心視察，不料卻遇上台鐵產業工會因低薪、出勤獎金等問題前往抗議。陳世凱會中表示，民眾歡度佳節期間是雙鐵員工最辛苦的時段，由於他太太過去也是高鐵列車長，他非常能體會鐵道人的辛苦。

陳世凱今傍晚前往台鐵台北車站交控中心視察疏運情形，而在陳抵達的同時，台鐵產業工會也在現場拿起麥克風抗議表達訴求，場面火爆，訴求包括新進員工普遍低薪未改善、人員缺額未補增加工作量、高層自行加薪、年節出勤獎金改發禮券等。

陳世凱聽取完雙鐵簡報後致詞表示，民眾歡度佳節期間是雙鐵員工最辛苦時段，他的太太曾經是高鐵列車長，過去接送太太值班的情形依稀記得，對於鐵道人過節無法跟家人相聚的感受十分能體會，非常感謝雙鐵員工的辛勞。

對於此次疏運情形，陳世凱指出，這次中秋節雖然有3天假期，但中間有隔1天上班日，跟過去連假很不一樣，預先分析的大數據能否真正掌握民眾乘車樣態還是未知數，提醒雙鐵都要增加應變能力。

陳世凱表示，這次假期疏運有3大重點，包括注意自己的安全、注意旅客的安全，及思考應變措施。在應變的部分要留意旅客數的改變及突發狀況，尤其台鐵有些路段須特別注意，高鐵去年也曾發生台中站塞爆情形，都要預先做好準備。