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秘密空間？街友進出北車「維修口」嚇壞民眾 台鐵證實：5處遭破壞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
近日有網紅發現，有街友躲入台北車站維修口，引發譁然。示意圖／記者周湘芸攝影
近日有網紅發現，有街友躲入台北車站維修口，引發譁然。示意圖／記者周湘芸攝影

台北車站三鐵共構，每天有約60萬人次使用，因腹地廣大，周邊常有不少街友聚集生活。近日有網紅發現，有街友躲入台北車站維修口，宛如專屬遊民的「秘密空間」，引發譁然。對此，台鐵公司指出，該空間為桃捷為空調維修設計的維修管道間，發現有5處門鎖遭惡意嚴重破壞，將儘速更新門鎖並加強巡檢。

部落客「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」在臉書粉絲團指出，前幾天晚上於台北車站往桃園機場捷運，看到有街友躲進北車「維修口」睡覺，讓他十分驚訝；後來向清潔人員反應才得知有不少街友會鑽進去，讓他懷疑「都是地下城的入口嗎？」

對此，台鐵公司表示，有關台北車站維修口遭街友闖入事件，經查為桃捷機場連通道工程，為空調維修需要而設計的維修管道間，共設置18處，且均有編號，桃捷於建置驗收後移交台鐵公司管理，平日均有上鎖，但發現有5處門鎖遭惡意嚴重破壞，將儘速更新門鎖並加強巡檢。

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