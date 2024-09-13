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曾提前8天神準預測凱米颱風侵台 氣象署再搬出AI追蹤輕颱貝碧佳
路透報導，隨著「貝碧佳」（Bebinca）逐漸逼近台灣北部海域，而且可能增強為中度颱風，台北的天氣預報機構正在使用人工智慧（AI）追蹤其路徑，而這項新方法迄今為止相當成功。
報導說，迄今為止，AI生成的預測在預測颱風路徑的表現優於傳統方法。這些AI預測有些是由輝達（Nvidia）等科技巨頭的軟體所支援。
今年7月首度使用AI天氣模型，協助台灣更精準預測凱米（Gaemi）颱風的路徑及其影響，這是八年來襲擊台灣的最強颱風，帶來了破紀錄的降雨量。
這項AI新技術早在凱米登陸的前八天就精準預測將會直接襲台，其表現優於傳統天氣預報方法，給台北的天氣預報員留下了深刻的印象。
天氣服務供應商台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說：「相較於傳統的方法，人們開始了解AI的確能提供一些令人驚嘆的性能。 」
氣象署技正林秉煜等人現在都使用AI工具追蹤貝碧佳的行蹤。林秉煜說，AI讓他們更有信心認為這個颱風不會直撲台灣。他說：「這（AI）對我們是一件好事，就像是多了一個有用的工具。」
目前正在預測颱風的AI程式包括輝達的FourCastNet、Google的GraphCast、華為的盤古天氣（Pangu-Weather），以及歐洲中期天氣預報中心（ECMRWF）。賈新興說：「這是一場備受關注的比賽，很快就會知道誰會勝出。」
根據氣象署的數據，對於截至今年9月中旬西太平洋的所有颱風，AI在預測風暴路徑的準確性比傳統模型高出近20%。
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