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中秋文旦變貴了！受凱米颱風影響供量減少 文旦售價大漲兩成

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市主計處統計中秋節相關食材價格變動，發現受凱米颱風影響，文旦指數較上月上漲20.05%。記者李定宇／攝影
新北市主計處統計中秋節相關食材價格變動，發現受凱米颱風影響，文旦指數較上月上漲20.05%。記者李定宇／攝影

中秋節即將到來，賞月與烤肉為應景節慶活動，月餅文旦等也開始熱銷，新北市主計處統計相關食材價格變動，發現受凱米颱風影響，文旦指數較上月上漲20.05%，其他蔬菜類茭白筍較7月漲9.32%、甜椒漲9.66%、玉米漲30.88%，秋刀魚今年則是供量較足，較去年跌3.12%。

中秋將至文旦成為炙手可熱伴手禮，目前市面上一箱售價落在3百至4百元間，新北市主計處調查中秋應景食材，文旦、月餅與蛋黃酥等糕餅點心，均為民眾於中秋節時不可或缺應節食品。今年文旦因凱米颱風影響相較去年供量減少，致文旦指數較去年同期及上期分別漲幅1.66%及20.05%。

月餅因原物料上漲，使月餅製作成本增加，致指數較去年同期漲幅1.00%，另因需求增加致指數較上月漲幅0.56%，而糕餅點心則因今年部分業者優惠促銷較去年多，致指數較去年同期跌幅1.23%，且中秋節將近業者推出優惠促銷，指數較上月跌1.04%。

主計處說，觀察文旦及月餅於中秋節前各旬指數變動情形，今年文旦供量減少且近中秋節需求增加，致8月上旬、中旬及下旬分別較前一旬漲幅16.39%、1.21%及4.30%；而月餅今年自8月上旬陸續上市後，於8月中旬優惠減少，致較前一旬漲幅0.90%，而8月下旬價格則與前一旬持平。

另豬肉及雞肉為應景主要食材。今年豬肉供貨量減少，致指數較去年同期漲幅2.94%，而雞肉因今年較往年少禽害整體供貨量較去年增加，致指數較去年同期跌幅0.67%。今年秋刀魚供量較足，指數較去年同期跌幅3.12%，而蔬菜類茭白筍較7月漲9.32%、甜椒漲9.66%、玉米漲30.88%。

中秋節 文旦 月餅

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