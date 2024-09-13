影／視導桃機豬瘟檢疫 陳時中：大家努力守護台灣健康

每年到了中秋節前夕都是非洲豬瘟染疫肉製品入境的高峰期，尤其是含肉的月餅等，行政院政務委員陳時中與農業部次長黃昭欽今天一同前往桃園機場視察非洲豬瘟邊境檢疫作業。陳時中表示未來出入境人數會增加，防疫將更嚴峻，大家一定要努力守護台灣的經濟和健康。

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官、農業部政務次長黃昭欽與行政院政務委員陳時中今天下午前往桃園機場視導非洲豬瘟邊境檢疫作業，防檢署表示從民國108年至今，旅客自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品遭裁罰的案件數，在中秋節前夕達到最高峰，因此每年在中秋節前夕都會加強查緝。

陳時中表示，行政院前院長蘇貞昌在108年開始對高風險地區旅客進行百分百查驗、全力防堵非洲豬瘟，從那時起就設下了很好的防線。

陳時中指出非洲豬瘟一旦進來、產生破口，要消除就會很難，對台灣的產業也會造成非常致命的影響，對人類健康未來的影響目前也不知道。

陳時中強調東亞地區剩下台灣和日本沒有疫情，這樣的成績非常不容易，越多的國家有病例，台灣要防守就越困難，如何加強法令宣導很重要。

陳時中指出未來台灣出入境人數會越來越多，國際染疫量也只會增加，防疫將會更嚴峻，大家一定要努力守護台灣的經濟和健康。