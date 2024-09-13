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陸客「十一」長假赴金門旅遊？觀光署長：與陸委會保持聯繫
大陸文旅部日前公告，將恢復福建居民赴金門旅遊；大陸國台辦表示，廈門部分旅遊業者組成的赴金門「踩線團」已向台灣提出考察申請，若台灣批准，「十一」假期前成行是完全可以實現的。對此，觀光署長周永暉今表示，持續與陸委會保持聯繫，希望把握10月1日，應該沒什麼問題。
陸委會近日表示，廈門市旅遊協會一行14人預計9月18日至20日到金門進行旅遊踩線交流，相關機關正進行專案審查，將盡速完成。
周永暉指出，對於陸客到金門旅遊，目前持續與陸委會保持聯繫，希望把握10月1日，應該都是很正面的，沒什麼問題。現在大陸還是禁止自由行及團客來台，持續鼓勵他們過來，金門、馬祖旅行業都準備好了，旅宿業也很歡迎他們來，但現在大陸申請的量還是太少。
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