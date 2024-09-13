吃飯總愛搭配含糖飲料 專家提醒：小心這些疾病纏上身！

含糖飲料在日常生活中隨處可見，除了超商滿櫃的飲品外，各式各樣的飲料店也遍地都是，還有些餐飲店套餐都有搭配飲料。不少人喜歡在吃飯時搭配一杯飲料，滿足自己一整天的小確幸，但根據國民健康署統計，台灣成人的肥胖率達到50.3％，不僅增加罹患糖尿病、心血管疾病和癌症的風險，也和退化性關節炎、憂鬱、不孕症等有關，讓網友不禁好奇：「台灣人是不是根本沒在控糖？」

一名網友在PTT論壇以「台灣人是不是根本沒在控糖？」為題發文，表示醫生建議每日糖攝取量50公克，但超商賣的鋁箔包及瓶裝飲料都超多糖，再加上吃的米飯都有含糖，「我每天下午去超商都可以看到附近餐廳的廚師來買飲料，每天一瓶可樂+鋁箔包奶茶。看起來都20幾而已，年輕人都這樣狂喝飲料嗎？」

不少網友留言熱議，有些人認為年輕就該要及時行樂，不要一昧追求健康而限制自己，「可樂都嘛兩升兩升在喝．（限糖）50公克等老了再考慮啦」、「沒看過沒在飲食控制還是活到90幾歲的老人嗎，我家就有兩個，除了失智沒什麼身體問題，常覺得我控（糖）這麼認真真是控心酸」、「整天在恐病，弄好了身體，弄來了焦慮」。

也有網友提醒，有些主打「無糖」的商品並不是完全不含糖，民眾在購買時還是要記得翻看背後的「營養標示」，「其實一些號稱養生的芝麻糊、杏仁茶、燕麥飲等，都會為了好喝而添加很多糖，家裡長輩喜歡喝還覺得養生的最好幫他們注意一下。」

「HEHO健康網」曾提到，「糖」吃過量不僅會造成肥胖，也會對身體造成危害，其中包含：血壓升高、頭痛、頭腦昏沈、擾亂內分泌、加速皮膚老化、引發認知障礙、造成心臟病、脂肪肝以及糖尿病等風險。