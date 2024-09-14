賞金針好解憂！網推全台TOP8金針花景點不能錯過



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「金針花景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台金針花景點排行。

每年的8月初到9月底是金針花盛開的季節。花語是忘憂與喜悅的金針花又名「忘憂草」，有著「朝開暮落」的特性，生命極為短暫，素有「一日美人」之稱，每年花期皆有無數遊客慕名前往，只為一睹那每一天都獨一無二的金燦花海。那麼台灣究竟有哪些能賞金針花的超夯景點呢？一起來看看吧！

「赤科山金針花海」如夏季限定地毯 「虎山巖金針花」近傍晚別具風味

▲ 全台TOP8金針花景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「金針花景點」相關話題的討論，可以發現當談到金針花景點時，位於花蓮玉里的「赤科山金針花海」最常被點名。以赤科三景與金針花海聞名的赤科山，每逢8、9月的花季，金針花便會「像地毯一樣蓋在山坡上盛開，非常美麗」，萬花齊放的壯麗景象，令金針花愛好者直呼「花蓮赤科山金針花～每次來都不會失望的地方」。

還有網友分享賞完金針花後，可以「再品嚐山上店家的金針料理、金針冰棒、金針香腸」，或走訪「赤科三景」的千噸石龜、汪家古厝、三巨石，認為無論人文或自然景觀，都「非常值得在花季時上山走走賞花」。

而位於彰化花壇的「虎山巖金針花」也備受網友熱議。該地點位於較平緩的山坡上，「放眼望去一片滿滿黃色花海，這麼美好的場景真是令人賞心悅目」，方便的交通與壯觀的景色受到無數網友青睞，成為金針花熱點之一。不過曾多次拜訪的網友無奈表示，愈趨熱門的虎山巖人潮也在逐年增加，「一到現場車子都很難開進去了，更何況背景是人、前景也是人，根本沒辦法拍」。

對此有網友建議「快到傍晚趕快來，超好拍」、「晚上6:30-7:30有色溫」等，指出該時間點不僅多數遊客皆已離開，也笑稱「蚊子下班了」，無論人潮、氣溫，還是蚊蟲數都較為宜人，還能趁著夕陽拍出另一番風味。

此外，還有不少人提及與「赤科山」同樣位於花蓮的「六十石山」。獨特的山勢讓六十石山有著「台灣小瑞士」的美名，便有不少網友分享到訪經驗「人潮不多、花接近滿開，這裡的山谷超美」、「有一條小徑兩邊都是滿滿的金針花真的超像仙境」等。

其中，六十石山最特別的是，近黃昏時容易見到通過雲層灑落的「耶穌光（雲隙光）」，當其與滿山遍野的黃橙金針花海相互輝映時，不禁讓人對大自然心生敬畏，也讓這神聖光景成為了攝影迷的心頭好，吸引諸多遊客前往朝聖。

看完以上網友的感想，你是否也按耐不住、想趕快動身前往欣賞那滿坑滿谷的金針花海呢？不妨趁花季結束前揪身邊的親朋好友，一同規劃一趟賞花之旅忘憂解愁吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「金針花景點」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/01~2024/09/05，共八個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw