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地震颱風重創觀光…觀光署擬10月加碼花蓮振興補助 自由行最高2500元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署預計10月1日起加碼自由行及團客補助，鼓勵旅客到花蓮旅遊。圖／花蓮縣府提供
觀光署預計10月1日起加碼自由行及團客補助，鼓勵旅客到花蓮旅遊。圖／花蓮縣府提供

地震、凱米颱風重創東部觀光，為吸引遊客，五月天預計11月2、3日前往花蓮開唱。觀光署長周永暉今受訪透露，預計10月1日將加碼自由行及團客補助，包含在大型活動前、後3天加碼1500元自由行住宿補助，加上原先的1000元補助，每人最高可抵2500元；團客部分，則由原先限制每家旅行社3團補助，加碼至10團補助。

為振興花東觀光，觀光署提供自由行花東住宿每房最高補助1000元，11月底前，每人每月可使用1次；旅行業只要組團前往花蓮，第1團補助2萬元、第2團2.5萬元、第3團3萬元。周永暉今指出，目前預算執行率約3分之1，10月1日起將在現有預算下提供3.0補助，並展延至第4季。

周永暉說明，在團體旅遊部分，目前是每家旅行社限3團補助，考量有些旅行社逐漸轉型，也希望多一點旅客來花蓮，因此規劃擴大至每家10團；在自由行部分，台灣很多旅遊是1日遊或2天1夜，希望旅客到花蓮能多留一個晚上，規劃配合大型活動前、後3天加碼1500元補助。

周永暉表示，花蓮最近又有一些土石流影響振興狀況，近期業者、公協會以B2B的方式組團來花蓮，有3天2夜跟2天1夜的遊程，預估11、12月會比較好轉。另外，接下來除了有五月天演唱會，也策畫一些具有國際知名度的音樂會到花蓮演出，希望在平日有多一些活動串接，打造1周連續性的活動。

周永暉也說，花蓮現在有旅遊信心問題，但旅遊業界之間會互相打氣幫忙，南迴交通目前也沒什麼問題，會持續鼓勵南部民眾到花蓮旅遊。

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