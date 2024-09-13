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秋節出勤要徵得勞工同意 新北勞工局：違規最高罰100萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中秋節出勤要徵得勞工同意。圖／新北市勞工局提供
中秋節出勤要徵得勞工同意。圖／新北市勞工局提供

中秋節將至，新北市勞工局今天表示，今年9月17日中秋節為法定休假日，雇主應依勞動基準法第37條及第39條規定給假並給薪，如該日適逢勞工的休息日或例假日，應由勞雇雙方協商另擇日期補假，若雇主徵得勞工同意於法定休假日出勤工作，應依法加倍給付出勤工資。

勞工局表示ㄝ部分業者會因為行業特性，需在中秋節當日照常營業，但不論是請勞工於休假日配合出勤，或將法定休假日調移至其他工作日實施，牽涉個別勞工法定休假權的異動，應取得勞工「個人」的同意，不可僅憑單方公告或勞資會議決議實施。

勞工局強調，為確保勞工不會因為配合調移法定休假日，致其休假或工資受領權益受損，建議勞雇雙方應以書面明確約定調移後的休假日實施日期；而當雇主使勞工於法定休假日工作後，也應將支給勞工的加倍工資，於薪資明細載明給付項目及數額，使勞工易於核對計算，避免紛爭。

勞工局說，若事業單位違反上述規定，依勞動基準法可處以2萬元以上、100萬元以下的罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲事業單位務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

中秋節 勞工局 雇主

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