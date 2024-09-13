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旅宿業缺工 觀光署擬修法延長外籍生實習 最快明年上路
疫後觀光復甦，但國人今年出國旅遊熱潮未減，旅館業營收慘澹。交通部長陳世凱表示，旅館業關鍵問題是缺工，已與觀光署協調出一些方案。觀光署長周永暉今受訪指出，已跟經濟部協商，將修法放寬外籍生於我國旅宿業實習許可期間，自原先的6個月放寬至1年，目標明年元旦起實施。
疫後觀光復甦，但國人今年出國旅遊熱潮未減，導致觀光產業兩樣情，旅行、航空業營收暢旺，旅館業卻獨衰退。陳世凱今受訪表示，今年旅館業營收除了受住房率影響，還有關鍵問題是缺工。
周永暉表示，缺工涉及的層面確實較多，觀光業屬服務業性質，若觀光業開放移工，其他百工百業是否也要比照辦理，這是行政團隊需要慎重考慮的。觀光署也提供很多方式，像是本國勞工優先、二次就業等，另外就是旅宿業普遍很支持外籍生的部分。
周永暉說明，外籍生過去在台實習有6個月的期限限制，觀光署已跟經濟部協商，考量各行業一致性，由觀光署訂定要點，希望能放寬為1年實習。像是4年制的外籍生實習1年後，表現良好可再申請1年，這涉及法令變更，後續會進入法制作業，法制作業3個月後即可上路，目標明年元旦起實施。
根據現行經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」規定，申請外國籍學生來我國實習的許可期間，最長為6個月；期滿有繼續實習需要者，得申請展延1次，其展延期間不得超過原許可期間，並以一次為限。
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