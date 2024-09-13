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回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

iPhone首賣會9/20登場 中華電首創線上登記免排隊

中央社／ 台北13日電

新電信三雄將在20日開賣iPhone 16系列手機，中華電選在台北、台中、高雄舉辦首賣會，並體恤果粉漏夜排隊辛勞，首創數位化「線上登記」；遠傳、台灣大今年用戶數規模已近千萬，看好今年iPhone 16需求量成長。

蘋果iPhone 16系列手機將於20日在台開賣，電信三雄一如往年將舉辦首賣儀式。中華電信今天上午宣布，將首度分別在台北東區服務中心、南台中服務中心、高雄至聖服務中心舉辦iPhone 16首賣會；台灣大表示，今年會在台北文創門市舉辦首賣儀式；遠傳預計會在三創門市舉行。

今年是電信業從5家整併為3家後，首度迎接iPhone開賣，遠傳和台灣大用戶數目前都已達近千萬規模，看好iPhone需求量將大增。業界普遍認為，受惠規格提升與價格不變，將掀起疫後最大iPhone換機潮。

去年有果粉為搶iPhone頭香，輪流漏夜排隊10天，中華電信今年宣布，首賣會活動首創數位化「線上登記」，果粉於活動期間完成線上登記，中華電信將抽出各場次60名，共180名果粉參與首賣會活動，當天報到成功可獲iPhone 16新機3000元購物金與首賣會現場抽獎資格。

中華電說明，線上登記活動將於16日上午10時至下午2時開放登記，中籤者可於20日上午6時至7時憑簡訊與登記身分證號件至選定門市實名報到，報到序號就是首賣會購機序號；中華電強調，此舉是體恤果粉漏夜排隊的辛勞。

此外，遠傳電信與台灣大將於今天晚間8時啟動iPhone 16系列預購。遠傳透露，根據日前舉辦的調查指出，頂規iPhone 16 Pro系列指名度最高，獲絕大多數果粉指名，其中「沙漠色鈦金屬」最受矚目。

台灣大表示，每年新iPhone上市掀起換機潮，帶動舊機回收增加。根據內部數據顯示，台灣大去年9月iPhone 15上市到年底累積舊換新的數量，相較2022年同期，舊機回收數量成長近3倍，顯示iPhone掀起的換機潮愈加熱絡，隨著今年iPhone 16迎來眾多規格升級與AI個人化體驗，預期將帶動果粉換機意願。

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