快訊

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

台灣寶可夢中心「綠色系」27樣新品登場！內行人大讚「精靈球茶壺」必買

聽新聞
0:00 / 0:00

影／颱風重創產地！蕉價上揚1斤50元 旗山農會研發「金蕉旺來酥」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
旗山區農會的新產品「金蕉旺來酥」。記者王勇超／攝影
旗山區農會的新產品「金蕉旺來酥」。記者王勇超／攝影

今年香蕉受到颱風影響價格飆漲，批發價一度站上1斤80多元高峰，目前穩定維持1斤50多元，高雄旗山農會為了推廣香蕉，自行研發的新產品「金蕉旺來酥」。農業局長張清榮說，金蕉旺來酥以香蕉乾以及鳳梨果乾製成內餡，利用加工提升香蕉的附加價值，提升農民收入，而且每一口都能吃到旗山香蕉的甜美。

2024旗山香蕉文化節即將在本月28日至29日登場，旗山區農會今天在旗山區農會所屬門市「旗農小舖」前舉辦新產品發表會暨活動宣傳記者會，推出由旗山區農會自行研發的新產品「金蕉旺來酥」，提供消費者在中秋佳節不一樣的選擇。

旗山區農會總幹事方介佐說，金蕉旺來酥是農會全體同仁經過不斷的嘗試與研發改進，讓香蕉風味價值具有更多不同的面向，產品包裝設計更入選2024金點設計獎決審名單，並獲得設計標章。

農業局長張清榮表示，台灣香蕉種植面積1萬4000多公頃，高雄市占了2200多公頃，是全國排第四；包括旗山、山林、內門、大寮都有農民種植香蕉，主要產區在大旗美地區，以往旗山更因生產香蕉而贏得「香蕉城」的稱號。

張清榮說，今年香蕉因為颱風造成產量減少、價格比往年高，目前穩定維持在1斤50多元，「可以說相當好」，旗山香蕉在農業局大力推廣下，以日本為主要市場，也有擴展到新加坡、東南亞。

張清榮表示，旗山香蕉適合外銷的品項，都以外銷為主，有些香蕉外皮輕微受損，比較不適合外銷，則會留下來加工，不僅提升附加價值，也能提升農民收入。旗山區農會近年致力於農產加工品研發，去年開發「金包銀 銀耳露」，今年又推出「金蕉旺來酥」甜點，努力為農民謀福利及多元行銷管道。

旗山區農會總幹事方介佐說，旗山香蕉文化節是高雄市政府「夏祭新鮮市」系列活動的重要壓軸，農會也希望藉由這項活動讓旗山熱鬧起來，除了吸引外來遊客之外，也希望讓在地的居民能有一起舉辦一場盛會的共同參與感，更希望旗山的香蕉能透過活動將更多的文化內涵展現給大家。

旗山區農會的新產品「金蕉旺來酥」。記者王勇超／翻攝
旗山區農會的新產品「金蕉旺來酥」。記者王勇超／翻攝
旗山區農會今天舉辦新產品「金蕉旺來酥」發表會，請來舞者表演勁歌熱舞。記者王勇超／攝影
旗山區農會今天舉辦新產品「金蕉旺來酥」發表會，請來舞者表演勁歌熱舞。記者王勇超／攝影
旗山區農會今天舉辦新產品「金蕉旺來酥」發表會，請來舞者表演勁歌熱舞。記者王勇超／攝影
旗山區農會今天舉辦新產品「金蕉旺來酥」發表會，請來舞者表演勁歌熱舞。記者王勇超／攝影
旗山區農會今天在旗山區農會所屬門市「旗農小舖」前，舉辦新產品「金蕉旺來酥」發表會。記者王勇超／攝影
旗山區農會今天在旗山區農會所屬門市「旗農小舖」前，舉辦新產品「金蕉旺來酥」發表會。記者王勇超／攝影
旗山區農會總幹事方介佐（左）、旗山區農會理事長陳峯翔（中）、高雄市政府農業局長張清榮（右）今天共同推薦旗山區農會的新產品「金蕉旺來酥」。記者王勇超／攝影
旗山區農會總幹事方介佐（左）、旗山區農會理事長陳峯翔（中）、高雄市政府農業局長張清榮（右）今天共同推薦旗山區農會的新產品「金蕉旺來酥」。記者王勇超／攝影

農會 農民 香蕉

延伸閱讀

颱風貝碧佳9/14起接近日本 當局籲嚴防災害級風勢

貝碧佳颱風結構大幅度轉差 吳聖宇曝關鍵原因

葡萄桑颱風最快下周一生成 粉專：這天起對台灣具威脅及影響

高雄舉辦首次台灣橙茶評鑑 推廣高雄山茶風味與文化

相關新聞

影／不二糕餅蛋黃酥有蟑螂？業者喊告！食安稽查結果出爐

台中知名蛋黃酥名店「不二糕餅」被網友爆料，稱有蛋黃酥內有蟑螂。不二糕餅發聲明表示，蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0，若客...

影／高雄驟雨 小港機場國際航廈漏水「有如小瀑布」

高雄小港機場國際航廈啟用近30年，近3年每逢下雨就漏水，昨天下午高雄驟雨，國際航廈C島櫃的天花板隨後漏水，目擊者直呼「機...

14縣市有感！ 下午12時59分花蓮外海規模4.8地震 最大震度4級

今天下午12時59分左右，花蓮地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：花蓮。詳情稍候氣象署地震報告。

住宿太貴不想國旅？ 上班族調查：雙人房2867元才合理

疫後觀光復甦，但不少國人認為國旅缺乏CP值，紛紛轉往出國旅遊。1111人力銀行成立「振興台灣觀光旅宿業促進會」，今公布調...

沖繩誤停私人土地遭討20萬日圓 他籲日本旅遊要懂2件事

一名網友和家人在沖繩旅遊時租2輛車自駕，停車時誤闖私人土地停車場，公告寫擅自停車要1萬元日圓罰金，該名網友一度遭索討20...

獨／彭啓明任內環境部首波高階人事調整 下周一上任　

環境部部長彭啟明於近日公布了自520上任以來的首波高階人事調整，共涉及7名12職等的高階官員，相關人員將於下周一正式上任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。