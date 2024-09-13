影／颱風重創產地！蕉價上揚1斤50元 旗山農會研發「金蕉旺來酥」
今年香蕉受到颱風影響價格飆漲，批發價一度站上1斤80多元高峰，目前穩定維持1斤50多元，高雄旗山農會為了推廣香蕉，自行研發的新產品「金蕉旺來酥」。農業局長張清榮說，金蕉旺來酥以香蕉乾以及鳳梨果乾製成內餡，利用加工提升香蕉的附加價值，提升農民收入，而且每一口都能吃到旗山香蕉的甜美。
2024旗山香蕉文化節即將在本月28日至29日登場，旗山區農會今天在旗山區農會所屬門市「旗農小舖」前舉辦新產品發表會暨活動宣傳記者會，推出由旗山區農會自行研發的新產品「金蕉旺來酥」，提供消費者在中秋佳節不一樣的選擇。
旗山區農會總幹事方介佐說，金蕉旺來酥是農會全體同仁經過不斷的嘗試與研發改進，讓香蕉風味價值具有更多不同的面向，產品包裝設計更入選2024金點設計獎決審名單，並獲得設計標章。
農業局長張清榮表示，台灣香蕉種植面積1萬4000多公頃，高雄市占了2200多公頃，是全國排第四；包括旗山、山林、內門、大寮都有農民種植香蕉，主要產區在大旗美地區，以往旗山更因生產香蕉而贏得「香蕉城」的稱號。
張清榮說，今年香蕉因為颱風造成產量減少、價格比往年高，目前穩定維持在1斤50多元，「可以說相當好」，旗山香蕉在農業局大力推廣下，以日本為主要市場，也有擴展到新加坡、東南亞。
張清榮表示，旗山香蕉適合外銷的品項，都以外銷為主，有些香蕉外皮輕微受損，比較不適合外銷，則會留下來加工，不僅提升附加價值，也能提升農民收入。旗山區農會近年致力於農產加工品研發，去年開發「金包銀 銀耳露」，今年又推出「金蕉旺來酥」甜點，努力為農民謀福利及多元行銷管道。
旗山區農會總幹事方介佐說，旗山香蕉文化節是高雄市政府「夏祭新鮮市」系列活動的重要壓軸，農會也希望藉由這項活動讓旗山熱鬧起來，除了吸引外來遊客之外，也希望讓在地的居民能有一起舉辦一場盛會的共同參與感，更希望旗山的香蕉能透過活動將更多的文化內涵展現給大家。
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