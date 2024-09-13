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台北動物園明延長開園刻小貓熊柚燈 下周中秋賞「超級月亮」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
9月第3個周六是「國際小貓熊日」。圖／台北市立動物園提供
9月第3個周六是「國際小貓熊日」。圖／台北市立動物園提供

中秋節下周二到來，台北市立動物園結合國際小貓熊日，明天提前歡慶佳節，豐富活動不只賞月、刻小貓熊柚燈，還特別延長開園時間至晚間9點。台北市立天文館更預告，今年中秋明月特別有看頭，不僅是距離近又大的「超級月亮」，也是2015年以來最大的中秋月，而且當晚還有剛過「衝」的明亮土星來合月。

動物園長諶亦聰說，9月第3個周六是「國際小貓熊日」，動物園今年中秋節慶結合小貓熊主題，9月14日推出小貓熊教育駐站，規畫以小貓熊為創作主題的「夜光小貓熊」刻柚燈等多個寓教於樂的活動，向大眾介紹瀕危物種小貓熊的保育故事。 

諶亦聰提到，9月14日下午4點至晚間9點的「悠遊月光下~中秋團圓夜」夜間開放活動，民眾可在大門廣場席地而坐野餐，徜徉星空下觀星、賞月、品茶，也有兒童劇團表演、momo mini親子電影院播放，當天凡在永續食堂涼亭完成刻柚燈活動者，還可獲得抽獎券。

當天，動物園教育中心地下1樓也推出「群英飛羽2024世界瀕危野鳥攝影聯展」，群英飛羽世界野鳥攝影團隊二度巡迴至台北市立動物園，展出台灣特有種、亞種、迷鳥、猛禽、瀕危鳥類等83幅野鳥攝影作品，展期至11月3日。

天文館則說，農曆8月真正滿月是中秋節9月17日隔天上午10點34分，與地球距離不到36萬公里的月球，是一般所稱「超級月亮」，在肉眼看來既大且圓，但中秋節當晚仍是最佳賞月時機；今年另一次超級滿月、即今年最大滿月在10月17日。2次超級月亮的視直徑皆達33.4角分，與地球距離和視直徑大小的差異都僅0.03%。

天文館指出，土星9月8日剛通過「衝」的位置，近期亮度0.6等，是全年最亮也最適合觀賞的時段，直至10月底前，天黑後都很容易看見。

天文館說，中秋節晚間6點22分發生「土星合月」，兩者在視線方向上近至僅約0.3度，與東方低空及地景共同構成一幅不可錯過的美景；根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴實屬少見，21世紀只有今年逢此美景。

台北市立天文館預告，今年中秋明月不僅是距離近又大的「超級月亮」，也是2015年以來最大的中秋月，而且當晚還有剛過「衝」的明亮土星來合月。圖／台北市立天文館提供
台北市立天文館預告，今年中秋明月不僅是距離近又大的「超級月亮」，也是2015年以來最大的中秋月，而且當晚還有剛過「衝」的明亮土星來合月。圖／台北市立天文館提供
「群英飛羽2024世界瀕危野鳥攝影聯展」即日起至11月3日在動物園教育中心地下1樓展出。圖／台北市立動物園提供
「群英飛羽2024世界瀕危野鳥攝影聯展」即日起至11月3日在動物園教育中心地下1樓展出。圖／台北市立動物園提供
9月第3個星期六是「國際小貓熊日」，動物園今年中秋節慶結合小貓熊主題，9月14日推出小貓熊教育駐站，規畫以小貓熊為創作主題的「夜光小貓熊」刻柚燈等多個寓教於樂的活動。圖／台北市立動物園提供
9月第3個星期六是「國際小貓熊日」，動物園今年中秋節慶結合小貓熊主題，9月14日推出小貓熊教育駐站，規畫以小貓熊為創作主題的「夜光小貓熊」刻柚燈等多個寓教於樂的活動。圖／台北市立動物園提供

中秋節 動物園 小貓熊

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