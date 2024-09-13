消保處抽查大學周邊租賃契約 逾半數不合格

行政院消保處調查大專院校周邊出租情況，就全國56所大專院校周邊100份住宅租賃契約進行查核，每份契約查15個細項，不合格率為15.2%，共57份租賃契約有不合格的情況，超過一半不合格。

消保處指出，為保障學生租屋權益，行政院消費者保護處會同內政部及各直轄市、縣（市）政府地政局（處）2024年5月至6月間辦理「113年度住宅租賃定型化契約查核」。

行政院消保處調查大專院校周邊出租情況，就全國56所大專院校周邊100份住宅租賃契約進行查核，每份契約查15個細項，共查核1500項次，計有228項次不符合規定，不合格率為15.2%；共57份租賃契約有不合格的情況，超過一半。

消保處說，違反「契約審閱期」規定，共計 44 份租賃契約，包括未記載契約審閱期之規定、審閱期不足3日（例如：「攜回審閱日」與「簽約日」為同一日）。

違反「租賃住宅之返還」規定，共計30份租賃契約，未記載租賃關係消滅時，出租人應負擔之「結算」（結算承租人是否有積欠租金或費用）義務、租賃關係消滅，承租人未返還租賃住宅時，違約金計算方式錯誤（例如：未「按日」計算違約金）。

違反「承租人之義務及責任」規定，共計 21 份租賃契約。未記載承租人應負「善良管理人注意義務」規定、未記載「承租人依約定方法使用，導致租賃住宅毀損者，免負損害賠償責任」 規定，變相擴大承租人應負損害賠償責任範圍。

消保處呼籲出租人及不動產經紀業，出租住宅或居間成立租約時，租賃契約內容應符合「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定，切勿以不合規定之契約條款，侵害承租人權益。