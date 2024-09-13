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三班護病比上路半年 護理團體陳情批騙局要求入法

中央社／ 台北13日電

多個護理團體今天上午聚集行政院前，抗議現行三班護病比制度「平均計算是騙局」，要求「還我真實護病比」，強調若沒有勞安就沒有病安，高分貝向政府喊話應儘速讓護病比入法。

對此，衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳接受媒體電訪說明，各醫院三班護病比狀況，現行由醫院每月至健保資訊網服務系統（VPN）填報各班護理人員總數等資料，以計算該月三班護病比，作為公開外界參考；至於護理工會訴求三班護病比公開資料採各病房分開計算，衛福部將持續收集意見討論。

三班護病比標準制度在今年3月1日正式實施，台灣護理產業工會等多個護理相關團體質疑政策設計粗糙，今天上午齊聚在行政院前，高舉「平均計算是騙局！還我真實護病比！」布條，並上演行動劇嘲諷衛福部使障眼法掩蓋真相。

台灣護理產業工會理事長羅運生指出，衛福部現行的三班護病比政策，是以「整間醫院」所有病房的護病比「平均」計算，再將「全月份」的護病比也做平均，但醫院的運作是以「病房」為單位，「病房」是計算護病比的唯一合理單位。

羅運生說，各病房單位狀況不同、每日病人數量變化，衛福部取得的「平均」數字嚴重失真，與護理師臨床實際照顧病患的情況有巨大的落差，醫院只要最後平均結果合乎規範，就能領取「三班護病比達標獎勵」，衛福部形同放水。

到場相挺的台灣醫療改革基金會執行長林雅惠提到，過去醫療糾紛探討著重在醫師端，若把護理當作1個科，位居司法訴訟案件前3名，無論民事或刑事都是，因為護理不僅要協助醫師執行醫療業務，也是眾多醫事人員中，人數最多的職業別。

林雅惠強調，每年9月17日世界病人安全日，沒有勞安就沒有病安，呼籲衛福部加速入法，不要讓惡劣職場環境犧牲護理未來，更是犧牲病患權利及安全。

衛福部 護病比 醫師

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