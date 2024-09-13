住宿太貴不想國旅？ 上班族調查：雙人房2867元才合理

疫後觀光復甦，但不少國人認為國旅缺乏CP值，紛紛轉往出國旅遊。1111人力銀行成立「振興台灣觀光旅宿業促進會」，今公布調查指出，上班族認為國內旅遊最應該改善為「周末及寒暑假房價昂貴」，其他包括住宿品質、物價哄抬等，對於國旅整體評價僅給出61.2，而普遍上班族認為，國內住宿雙人房每晚合理房價為2867元。

今年1至6月的國人出國人次高達826萬，和2023年同期相較成長67.9%，來台旅客人次381萬，逆差高達2.16倍。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，今年第1季國人赴日旅遊人次就高達147.9萬，暑假期間更是親子衝日本玩的高峰，加上日幣貶值，使得國人普遍認為國內旅遊性價比不高。

根據1111人力銀行調查顯示，上班族偏愛的國內旅遊以「例假／國定假日」居多，其次則是「平常日加上例假日」以及「連假」出遊。最常去的旅遊景點類型排名為老街市集44.9%、私房秘境43.1%、排隊美食33.0%、特殊節慶／活動32.1%、渡假村26.6%以及觀光工廠24.7%。

調查指出，上班族在選擇國內旅遊行程考量，也因為身份不同而出現不同結果，已婚有小孩者偏向配合孩子喜好67.2%、就走就走／時間容易安排35.4%、天數短不影響工作34.7%；而單身者則會因為特定展覽／演唱會78.4%、網紅推薦／節目介紹65.7%、沒去過／好奇58.8%來決定行程。

針對國人認為國內住宿昂貴，調查表示，上班族旅遊選擇住宿地點時會優先考慮預算房價71.5%、地理位置方便55.0%、網路評價43.1%、大眾運輸可到36.6%及餐點好吃33.9%。

此次調查顯示，上班族認為國內旅遊最應該改善的狀況包括周末／寒暑假房價昂貴79.8%、房價與住宿品質不成正比59.6%、當地物價哄抬／不合常情50.4%、景點塞車／停車問題49.5%、老街／風景區都長得差不多34.8%。

而進一步問到飯店旅館住宿的狀況時，86.2%認為房價偏高，其次則是淡旺季房價落差太大54.1%、退房時間太早42.2%、入住時間太晚39.4%，以及硬體設備不佳33.0%。

1111人力銀行表示，此次調查數據以「揪國旅 救觀光 --上班族旅遊心聲調查」問卷收集，調查期間自2024年8月19日至9月12日，針對1111人力銀行求職會員進行抽樣調查，有效樣本數1089份，信心水準95%，誤差值為正負2.99個百分點。

振興台灣觀光旅宿業促進會召集人李奇嶽表示，國人的旅遊消費行為過度集中在例假日，加上這幾年很多彈性休假，造成出遊過度集中在例假日及連假，房價當然跟著水漲船高；另外飯店旅宿缺工現象持續，房務員人手不足，造成房間入住延後、退房提早的狀況，讓消費者產生國旅性價比不高的感覺。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任認為，若要振興國旅市場，「密集性的主題活動」絕對有必要，透過活動帶人潮進來，旅館業、餐飲業、交通運輸業都會直接受惠，像是近期高雄演唱會場次不斷，還有澎湖花火節、台東熱氣球嘉年華、台北燈節等，主題明確加上行銷亮點，都是成功吸引大批遊客到訪的原因。

旅行公會全聯會國旅委員會總召集人林義順表示，疫情結束後國旅大爆發，國旅市場在過去1年出現許多住宿飆漲的亂象，但隨著國外航線全面開放，重新建立合理的產銷制度，需要由旅宿業者、旅遊業者共同努力，建議可由旅遊業把關，確保旅宿品質。