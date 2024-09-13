盼國際旅客赴中南部旅遊 觀光署推高鐵買一送一

為了吸引國際旅客到中南部旅遊，交通部觀光署今天宣布再度推出高鐵買一送一優惠活動，旅客只要購買台中以南的高鐵站車票都可享有優惠。

為了讓國際旅客多到中南部旅遊，加上過去推動高鐵買一送一優惠活動成效良好，觀光署發布新聞稿宣布再度推出國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動。

觀光署表示，持短期觀光簽證來台的外籍旅客，購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南的高鐵站（包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營﹚，即可享有1次同區間第2人車票免費優惠。

觀光署指出，希望加速吸引更多海外旅客選擇台灣為旅遊目的地，並且前往中南部進行深度探索，充分感受台灣的自然美景、文化魅力和美食風味，能夠為旅客提供全方位的感官饗宴與深刻的旅遊體驗。

觀光署強調，活動對象限定為短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者並不適用，且優惠活動數量有限，觀光署駐外辦事處也同步在客源市場宣傳，請旅客把握機會來台旅遊享優惠。