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三班護病比上路半年 護理工會轟「讓過勞就地合法」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
護理代表質疑，現行「三班護病比」政策設計粗陋。記者許正宏／攝影
護理代表質疑，現行「三班護病比」政策設計粗陋。記者許正宏／攝影

衛福部今年公告各層級醫院三班護病比標準，但多個護理團體今在行政院前，高喊「病人安全不能平均！護理權益不能放水！」抗議現行三班護病比政策，是把各病房護病比平均計算、刻意放水，讓過勞現況就地合法，醫改會也批評，護理人員長期在醫療糾紛訴訟排名前3，「沒有勞安就沒有病安」，不要再讓惡劣職場環境犧牲台灣護理未來，犧牲病人權利與安全；針對工會要求三班護病比公開資料，採各病房分開計算，衛福部表示，將持續收集意見討論。

衛福部今年初公告各層級醫院三班護病比標準，醫學中心白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。台灣護理產業工會與台大醫院、北市聯醫、嘉基醫院、成大醫院等醫院的護理師，齊聚在行政院前，高喊「病人安全不能平均！護理權益不能放水」，質疑現行「三班護病比」政策設計粗陋，是將各病房護病比「平均」計算、刻意放水，無法減輕護理師的工作負擔，反而將過勞現況就地合法化。

台灣護理產業工會秘書高若想表示，這是全台醫療崩潰的問題，護理人力荒與各醫院關床情形持續惡化，若政府執意放水，形同將護理師與病人權益推入更深的地獄火坑；台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，過去醫療糾紛探討大部分著重在醫師端，護理如果算一個科別，無論刑、民事案件，都位居司法訴訟案件前三名，醫院愈蓋愈多、愈蓋愈大間，但勞權保障與雇主責任卻沒有跟上，如果沒有勞安就沒有病安，不要再讓惡劣職場環境犧牲台灣護理未來，更犧牲病人權利與安全。

台灣護理產業工會理事長羅運生說，病房是計算護病比的唯一合理單位，衛福部現行的三班護病比計算公式，卻是「平均、平均、再平均」的結果，讓醫院將整間醫院所有病房的護病比平均計算，再將全月份的護病比也做平均，甚至將非主責照護病人的護理人力也加入平均，呼籲衛福部不能假借「平均」護病比自欺欺人，傷口已經爛掉化膿，還不好好清創，直接蓋上紗布當作看不到，惡化只會更嚴重。

嘉義基督教醫院工會理事蕭琇秀說，除了護病比平均後數字失真外，也有些醫院明明人力不足，卻要求護理師常態性排班連續工作12小時，或禁止放特休，硬是湊成表面上的護病比達標、賺取護病比達標獎勵；成大醫院工會理事長蔡婷婷表示，目前的護病比規範，只針對「一般急性病房」訂定，而洗腎室、開刀房、加護病房、急診、慢性呼吸病房等，都還沒有護病比的保障。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，各醫院三班護病比狀況，現行由醫院每月至健保資訊網服務系統（VPN）填報各班護理人員總數等資料，以計算該月三班護病比，作為公開外界參考；至於護理工會訴求三班護病比公開資料，採各病房分開計算，將持續收集意見討論。

台灣醫療工會聯合會副理事長郭蕢瑩，手拿「三班護病比入法，過勞超標要裁罰」手舉牌。記者許正宏／攝影
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陳抗護理代表演出行動劇，要衛福部別再粉飾太平。記者許正宏／攝影
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多個護理團體今在行政院前，高喊「病人安全不能平均！護理權益不能放水！」。記者許正宏／攝影
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護理工會團體痛批，「（護病比）平均計算是騙局」。記者許正宏／攝影
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衛福部 護理師 護病比

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