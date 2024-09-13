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民團籲老福法更名高齡者權益保障法 衛福部允研議

中央社／ 台北13日電

台灣將邁入超高齡社會，中華民國老人福利推動聯盟今天舉辦30週年記者會，倡議「老人福利法」修法並更名為「高齡者權益保障法」。衛生福利部長邱泰源說，將請相關單位研議。

今年適逢中華民國老人福利推動聯盟成立30週年，今天舉辦「老盟30人權為師：第三人生記者會暨樂齡幸福五安新藍圖論壇」；提倡「老人福利法」修法，建議更名為「高齡者權益保障法」。

對此，邱泰源說，在醫療上也經常使用「高齡」這個名詞，因此將請相關單位共同研議，使用更適當的名詞。

行政院政務委員陳時中致詞表示，剛做部長的時候，面臨高齡化社會，當政委時，社會已經進入超高齡化，戰後嬰兒潮就像一朵雲一樣，年齡結構快速改變。未來長照要打造「希望工程」，讓未來「沒有老人」，大家都努力健康地活著，把自己的經驗、知識和社會分享。

陳時中指出，政府過去如「撒豆成兵」，已成立了469個長照A據點、2528個B據點和上千個C據點，服務範圍很大，未來希望把這些兵結合起來，從醫院到社區、居家機構，與醫療緊密結合，更有效率地照顧更多人。

邱泰源表示，台灣於113年7月老人人口數達440萬2398人，占總人口的18.81%，即將邁入超高齡社會，高齡政策如何兼顧社會發展與維護個人權利，是當前刻不容緩的重要課題。

政策上，邱泰源指出，除積極推動長照2.0，回應居家、社區及住宿式長照需求，今年更投入新台幣800多億元預算，未來推動長照3.0，則會結構醫療和長照、增加普及率，並引進科技。

老盟理事長方力脩表示，希望老人成為社會資產，而非負擔，在台灣每個角落發揮效益，但這需要政府、全民共同努力，打造高齡友善社會，共同將台灣打造成能讓長者快樂、健康、有智慧且有尊嚴老人福利國。

邱泰源 長照 陳時中

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