快訊

iPhone 16蘋果官網今晚8點預購！教你「首發搶購攻略」 9月20日當天到貨

賴政府明年文宣預算暴增5.9億 藍委：公帑養網軍帶風向？

台灣寶可夢中心「綠色系」27樣新品登場！內行人大讚「精靈球茶壺」必買

「蛋黃酥」微波爐裡爆炸碎屑狂噴！超商店員搖頭 內行教正確加熱法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名超商店員抱怨，有顧客將蛋黃酥放進微波爐加熱，導致蛋黃酥炸得四分五裂。圖／取自《爆廢公社》
一名超商店員抱怨，有顧客將蛋黃酥放進微波爐加熱，導致蛋黃酥炸得四分五裂。圖／取自《爆廢公社》

中秋節即將到來，不少人會購入應景的蛋黃酥送禮或在家中食用。不過一名超商店員抱怨，有顧客將蛋黃酥放進微波爐加熱，導致蛋黃酥炸得四分五裂，微波爐滿是焦黑的碎屑，狀況慘不忍睹。

網友在臉書社團《爆廢公社》發文，提到一位顧客將蛋黃酥微波，結果蛋黃酥碎片噴滿了微波爐內部，讓他傻眼直呼：「人客阿~~蛋黃酥不能微波你不知道嗎？」

網友看到照片後紛紛留言「粉身碎骨原來是這樣」、「天兵」、「像極了小學時掃的廁所」、「好像案發現場」、「要用『烤』的」、「烤箱微波傻傻分不清楚」、「偷偷說一下，我也不知道」。

然而有網友指出，蛋黃酥其實是可以微波的，「和水煮蛋一樣，都要先切半再微波」、「會炸是因為蛋黃有膜」、「微微熱一下是OK的(小功率短時間)」，也有人建議「微波常溫的蛋黃酥，麵包類800W約7～10秒剛好、700W約15～20秒剛好，時間超過太多……不是炸了，就是乾了」。

中秋節 微波爐 蛋黃酥

延伸閱讀

他曬女友自製精美「旅遊手冊」吸數萬讚 釣出150頁小本本：超有成就感

哪種月餅最頂？網推小時候這一經典品牌 過來人回味：夢幻逸品

公司沒有烤箱她用1妙招「烤月餅」 網友笑瘋：這哪招？

又到「月餅季」！他問最不想收到哪種 一票人嫌棄這類：收到很麻煩

相關新聞

手作料理日常／松露味滿滿-松露雞蛋開放式三明治

蛋沙拉應該是大家家中很常做的料理吧，雞蛋加上美乃滋就可以輕鬆完成，怕胖的人可以用無糖優格代替美乃滋，愛松露的我則是用了松露蛋黃醬跟松露芥末醬來代替美乃滋，再加上簡單的海鹽以及黑胡椒調味，帶出松露的美味跟雞蛋的柔軟。

手作料理日常／清新柑橘香氣之咖啡-葡萄柚氣泡咖啡

最近買了一些葡萄柚加進咖啡裡也非常好喝，跟檸檬相比，葡萄柚口味會更加溫潤沒有過酸的口感，不用加糖就很順口，當然如果是喜歡喝甜口味的話，加點糖水或者是蜂蜜也很搭唷！

在家煮一樣超好喝！輕鬆端出「暖胃湯品」　十大熱門高湯品牌來了

主婦們不可或缺的料理小幫手！時序漸漸進入冬天，想在家就能喝到一碗暖心暖胃的熱湯嗎？忙碌了一整天，現代人沒辦法熬煮工序太過繁複的湯品，或是因為無法掌握準確拿捏調味的技巧，而花費太多調理的時間。現在市面上

手作料理日常 口感超特別的甜蜜滋味－「氣泡葡萄」

今天想跟大家介紹之前在網路上看到的吃法，網路上是將葡萄放進罐中，再注入氣泡水，這樣浸泡幾個小時即可，這樣葡萄吃起來會有氣泡感真的很特別，太太自從試過之後就愛上氣泡葡萄，大家可以試試看唷！

每一口都濃郁！酸辣開胃的義大利麵料理：鮪魚辣番茄義大利麵

今天想跟大家介紹一款很適合秋冬，口味帶點微辣又濃郁的麵，作法也相當簡單，材料也不複雜，這道料理就是鮪魚辣番茄義大利麵，其中的精髓是將鮪魚煮到跟醬汁融為一體，這樣子醬汁會完美附著在麵條上，每一口都會很濃郁！

週末上菜／應景聖誕飲 香氣繚繞「香料紅茶煮」

每到聖誕，煮香料飲已經是我們家的傳統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。