「蛋黃酥」微波爐裡爆炸碎屑狂噴！超商店員搖頭 內行教正確加熱法

中秋節即將到來，不少人會購入應景的蛋黃酥送禮或在家中食用。不過一名超商店員抱怨，有顧客將蛋黃酥放進微波爐加熱，導致蛋黃酥炸得四分五裂，微波爐滿是焦黑的碎屑，狀況慘不忍睹。

網友在臉書社團《爆廢公社》發文，提到一位顧客將蛋黃酥微波，結果蛋黃酥碎片噴滿了微波爐內部，讓他傻眼直呼：「人客阿~~蛋黃酥不能微波你不知道嗎？」

網友看到照片後紛紛留言「粉身碎骨原來是這樣」、「天兵」、「像極了小學時掃的廁所」、「好像案發現場」、「要用『烤』的」、「烤箱微波傻傻分不清楚」、「偷偷說一下，我也不知道」。

然而有網友指出，蛋黃酥其實是可以微波的，「和水煮蛋一樣，都要先切半再微波」、「會炸是因為蛋黃有膜」、「微微熱一下是OK的(小功率短時間)」，也有人建議「微波常溫的蛋黃酥，麵包類800W約7～10秒剛好、700W約15～20秒剛好，時間超過太多……不是炸了，就是乾了」。