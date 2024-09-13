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盼國際客來中南部玩 觀光署再推高鐵2人同行1人免費

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署再推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」，盼吸引國際旅客至中南部旅遊。本報資料照片
交通部觀光署再推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」，盼吸引國際旅客至中南部旅遊。本報資料照片

觀光署訂定今年千萬國際旅客目標，但截至8月僅約500萬人次，交通部觀光署去年已推動高鐵買一送一優惠，盼吸引國際旅客至中南部旅遊，今再宣布2次推動，即日起持短期觀光簽證來台的外籍旅客，只要目的地為台中以南的高鐵站（包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營﹚者，即可享有一次同區間第二人車票免費優惠。

觀光署表示，為持續吸引國際旅客至中南部旅遊，即日起再推出「國際旅客搭高鐵兩人同行一人免費優惠活動」，持短期觀光簽證來台的外籍旅客，購買高鐵單程乘車券，只要目的地為台中以南的高鐵站（包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營﹚者，即可享有一次同區間第二人車票免費優惠。

觀光署表示，盼藉由此次活動加速吸引更多海外旅客選擇台灣為旅遊目的地，並且前往台灣中南部進行深度的探索，此次活動對象限定為短期入境台灣外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者不適用，且優惠活動數量有限，駐外辦事處也同步在客源市場宣傳。

觀光署說，台灣中南部擁有眾多旅遊資源與多樣的活動，不論是靜態的藝文展覽及表演，或是認識台灣歷史文化的古都之旅，也可以是徜徉在山林步道的登山健行，觀賞台灣特有的自然生態及風景，皆能滿足旅客多元的喜好及興趣。

觀光署 高鐵

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