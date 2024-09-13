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旅宿業缺工 陳世凱：與勞動部協調爭取僑外生就業

中央社／ 新北13日電

交通部長陳世凱今天說，透過各種管道與行銷，促進國外觀光客來台旅遊；對旅宿業缺工問題，也已與勞動部協調與協商，目前已爭取僑外生可參加旅宿業工作，讓缺工獲部分舒緩。

交通部長陳世凱上午到高速公路局北區交控中心視察中秋假期運輸，慰問值勤人員辛勞，並接受聯訪。

對於提振觀光產業的提問，陳世凱表示，觀光署對旅館業的協助很多，今年旅館業除住房率問題以外，還有缺工問題，已經與觀光署協調一些方案協助業者。

他說，除了將振興旅遊，希望國外觀光客多到台灣旅遊，也與勞動部協調與協商，幫助旅宿業的缺工。目前已經爭取僑外生可以參加旅宿業工作，以舒緩部分缺工問題。

陳世凱說，觀光署努力爭取國際觀光客來台，他自己日前也參加觀光署所舉行「環法自行車挑戰賽－紐崔萊．日月潭站」記者會，爭取各國自行車車友到日月潭騎車，提振台灣觀光能見度。

另外，在國際觀光行銷方面，陳世凱說，將會請日本藝人妻夫木聰等當觀光代言人，做為亞洲地區的觀光行銷，觀光署員工會繼續努力。

觀光署 陳世凱

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