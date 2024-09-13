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那屋瓦少女隊嗨唱文化奧運 高歌Thank you謝資助人

中央社／ 台北13日電

歌唱團體那屋瓦少女隊以「節奏不需要翻譯」唱嗨巴黎文化奧運台灣館，台灣世界展望會今天表示，團隊成員真愛和Kivi曾是資助童，談起資助人，兩人自然唱起Thank you感謝。

今年巴黎文化奧運開幕時，歌手ABAO阿爆（阿仍仍）攜手那屋瓦少女隊以「節奏不需要翻譯」唱嗨台灣館現場，「那屋瓦少女隊」由阿爆發掘的原民女聲Makav真愛、Kivi和Dremedreman曾妮組成，在阿爆鼓勵下，3人各以族語創作專輯，讓原民文化被更多人看見。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，那屋瓦少女隊3人雖然分別來自南投、屏東和台東不同部落，但碰巧童年都有台灣世界展望會參與，曾妮參加過展望會在社區辦的活動，和社工老師及其他孩子一起出遊，真愛和Kivi更是多年資助後自立。

展望會表示，目前就讀南藝大的真愛，是隊上最年輕一員，今年首張專輯「寶藏Treasure」獲得金曲最佳新人及原住民歌曲專輯獎，將福音信仰、校園生活和同學等靈感融合Rap、R&B等新穎元素，以中英文及布農語的「鬆」感唱法，攫獲聽眾耳朵。

展望會說，去年11月自立的真愛，和資助人全家寫信交流的記憶猶新，真愛常和資助人分享自己熱愛音樂，還記得升高中前，有次資助人回信說，「如果妳讀音樂班就送一把吉他給妳」，讓她感動也被鼓勵，原來有1位遠方沒見過面的人這麼支持自己。

另外，來自國境之南八瑤部落的「黑美人」Kivi，曾是聲林之王的踢館魔王，也是被阿爆發掘的2.0樂團主唱，去年專輯「分水嶺 Padiyudr」以隱喻遊走各種意象及排灣古調入圍第34屆金曲最佳新人、最佳原民歌曲專輯及年度專輯3獎。

展望會說，2015年自立的Kivi老家還收藏當年資助人的信，資助人知道她喜歡畫畫送了1套畫冊和畫具給她。

展望會表示，真愛和Kivi多年資助後自立，談起資助人，兩人自然唱起「感恩的心」和阿爆的Thank you傳達心情，阿爆也期許那屋瓦少女「將來有能力也成為資助人」。

展望會指出，歡迎民眾在19日、20日前往台東都歷遊客中心「月光．海音樂會」，聆聽阿爆和那屋瓦歌聲，免費感受流行音樂和部落古謠交織的魅力，也邀請民眾加入「資助國內兒童」支持孩子在各領域發揮無限潛力。

世界展望會 台東 音樂會

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