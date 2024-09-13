影／高雄驟雨 小港機場國際航廈漏水「有如小瀑布」

高雄小港機場國際航廈啟用近30年，近3年每逢下雨就漏水，昨天下午高雄驟雨，國際航廈C島櫃的天花板隨後漏水，目擊者直呼「機場有瀑布，太誇張」。高雄機場說，漏水主要是因昨日下午瞬間驟雨，且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成，今年已編列5800萬元做防水工程改善。

高雄機場表示，昨天下午4時16分許接獲通報，指國際航廈C島櫃（報到島櫃）有漏水情況，航站緊急派員處理後，在下午5時17分許處理完畢，洩水正常，已無漏水。漏水主要是因昨日下午瞬間驟雨且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成。

高雄機場說，為解決國際線航廈老舊衍生的排水、漏水問題，已編妥5800萬元預算改善，目前已完成細部設計，將於年底前辦理招標，2026年完工。