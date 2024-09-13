聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄驟雨 小港機場國際航廈漏水「有如小瀑布」
高雄小港機場國際航廈啟用近30年，近3年每逢下雨就漏水，昨天下午高雄驟雨，國際航廈C島櫃的天花板隨後漏水，目擊者直呼「機場有瀑布，太誇張」。高雄機場說，漏水主要是因昨日下午瞬間驟雨，且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成，今年已編列5800萬元做防水工程改善。
高雄機場表示，昨天下午4時16分許接獲通報，指國際航廈C島櫃（報到島櫃）有漏水情況，航站緊急派員處理後，在下午5時17分許處理完畢，洩水正常，已無漏水。漏水主要是因昨日下午瞬間驟雨且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成。
高雄機場說，為解決國際線航廈老舊衍生的排水、漏水問題，已編妥5800萬元預算改善，目前已完成細部設計，將於年底前辦理招標，2026年完工。
高雄機場表示，目前均會定期派員巡檢各項設施，平時至少每月1次深度巡檢，並視天候狀況增加頻率，本月至昨日已巡檢3次。民航局已責成高雄站檢討檢查維護機制，雨季時更應加強巡檢強度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言