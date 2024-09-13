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影／高雄驟雨 小港機場國際航廈漏水「有如小瀑布」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄小港機場的國際航廈C島櫃的天花板，昨天下午4時許突然漏水，機場立刻派人清理。圖／讀者提供
高雄小港機場的國際航廈C島櫃的天花板，昨天下午4時許突然漏水，機場立刻派人清理。圖／讀者提供

高雄小港機場國際航廈啟用近30年，近3年每逢下雨就漏水，昨天下午高雄驟雨，國際航廈C島櫃的天花板隨後漏水，目擊者直呼「機場有瀑布，太誇張」。高雄機場說，漏水主要是因昨日下午瞬間驟雨，且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成，今年已編列5800萬元做防水工程改善。

高雄機場表示，昨天下午4時16分許接獲通報，指國際航廈C島櫃（報到島櫃）有漏水情況，航站緊急派員處理後，在下午5時17分許處理完畢，洩水正常，已無漏水。漏水主要是因昨日下午瞬間驟雨且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成。

高雄機場說，為解決國際線航廈老舊衍生的排水、漏水問題，已編妥5800萬元預算改善，目前已完成細部設計，將於年底前辦理招標，2026年完工。

高雄機場表示，目前均會定期派員巡檢各項設施，平時至少每月1次深度巡檢，並視天候狀況增加頻率，本月至昨日已巡檢3次。民航局已責成高雄站檢討檢查維護機制，雨季時更應加強巡檢強度。

高雄機場表示，昨天下午國際航廈C島櫃的天花板突然漏水，經查是因昨日下午瞬間驟雨且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成。圖／讀者提供
高雄機場表示，昨天下午國際航廈C島櫃的天花板突然漏水，經查是因昨日下午瞬間驟雨且國際航廈屋頂排水孔阻塞造成。圖／讀者提供

小港機場 民航局 漏水

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