沖繩誤停私人土地遭討20萬日圓 他籲日本旅遊要懂2件事

一名網友和家人在沖繩旅遊時租2輛車自駕，停車時誤闖私人土地停車場，公告寫擅自停車要1萬元日圓罰金，該名網友一度遭索討20萬元日圓，報警也沒用。日籍網紅下坂泰生在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專表示，很多人神格化的沖繩，發生的這件事，應該給大家很大的衝擊。不管沖繩或者其他地區，這種糾紛常常發生的。如果以後要去日本旅遊的話，必須先知道兩件事。

日本人的歐吉桑表示，停車場發生的違停車糾紛，由於「民事不介入的原則」，警察不會處理違停部分。這次糾紛在私人土地發生的，「所以就算報警，警察不會管你」。

至於罰金部分，日本人的歐吉桑表示，如果不小心占他人的停車位的話，需要付罰金，但是就算海報上寫罰金金額，不需要付1萬元日圓、更何況是10萬元日圓。法律上理解是違停罰金是合理的範圍內才有效。如果不小心違停1個小時的話，罰金是附近停車場的行情範圍內才對，大約是1000元日幣以下。

該起個案，還發生停車場的地土搶奪網友手機的情形。日本人的歐吉桑表示，違停是不好的行為，但是私人土地內的違停，並沒有當作法律上的非法行為。私人土地的主人搶奪手機，而且要求不合理的罰金，這行為可能才會有非法性。

日本人的歐吉桑表示，私人土地或者私人道路的陷阱，在日本不少。幾個月前也有日本媒體報導，有人不小心開車進去私人道路，司機以為縣道，結果主人擋路後要求高昂的通行料金。

日本人的歐吉桑表示，沖繩是不錯的觀光地，也非常容易旅遊的地方，「但請記得，並不是100%是個好人喔」。沖繩跟其他日本地區想法跟文化完全不一樣。除了沖繩之外，只要日本人，在哪裡都可以住宿或做生意。但是沖繩人之外的日本人在沖繩做生意的話，非常不容易。「對連我們日本人來說，沖繩是個非常特別的地方」。從外來的因素極少，自然而然，沖繩培養自己的文化或者習慣。所以這次糾紛可能是沖繩才有變那麼嚴重的，日本其他地區的話，可能比較好解決。

他說，語言不同的話，本來可以很容易解決的事情，也變成非常困難，這才是國外旅遊的風險吧。

網友表示，「台灣私人土地也會有告示牌，違停鎖車罰款，但是難免會有糾紛」、「已經有立牌了，表示已無容忍空間」、「以為有錢就可以隨便停，大不了付錢，但事情發生了又不甘願付錢，這種處世的態度最好改一改」、「去他人國家旅遊自駕，當然要遵守他國法律」、「某方面而言，雖然外國月亮在某時很圓很漂亮，但是仍要注意是否有潛在性問題會誤觸」。