16縣市異常波浪預報系統 預計2026年完成

交通部中央氣象署今天表示，為保障海洋遊憩安全，利用高速運算電腦，結合AI（人工智慧）及機器學習等，發展近岸異常波浪潛勢預報技術，預計2026年完成16縣市系統建置。

氣象署上午舉行記者會說，目前已建置12站監測站與數套縣市預報系統，在北海岸與交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處試辦及推廣，預計2026年完成16縣市預報系統，降低民眾遭突發性大浪威脅風險。

氣象署表示，結合國內學研單位共同研發裂流監測與預報技術，運用AI產製高解析度近岸波浪預報產品，以提升近海遊憩和作業安全。

氣象署說，目前提供的海象測報資訊包含藍色公路航行預報、親海旅遊（海水浴場、休閒漁港與衝浪等）預報、鄉鎮沿海預報等各式海象觀測與預報資訊，並提供「海象百問」以深化海象科普推廣，也建置海象環境資訊平台（ocean.cwa.gov.tw），結合地理資訊圖層，提供操船潮便利、智慧風浪航路、藍色產業推播、漁場預報及沿海遊憩風險服務等。