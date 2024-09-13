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鐵道觀光郵票發行 盼吸引國際旅客來台

中央社／ 台北13日電

中華郵政今天發行台灣鐵道觀光郵票，中華郵政董事長王國材說，國內外旅客都很喜歡台灣的鐵道觀光，希望這張郵票可以吸引更多國際觀光客來台。

中華郵政舉行「台灣鐵道觀光郵票（113年版）」發行典禮，會中宣布台灣鐵道觀光郵票（113年版）正式發行。

王國材說，台灣鐵道觀光風情萬種，國內外旅客都喜歡來台做鐵道觀光，這次利用台鐵、糖鐵、林鐵、捷運及高鐵發行5張特色郵票，希望透過郵票可以吸引國際觀光客來台。

台灣鐵道觀光郵票的催生者為交通部觀光署長周永暉，他表示，新舊時代的交融要用鐵道觀光旅遊來實現，希望透過這5張郵票帶領民眾旅遊，觀光署海外辦事處也會同步行銷，吸引旅客來台。

台鐵董事長杜微說，這次郵票的發行象徵台灣軌道蓬勃發展，軌道觀光更是蓬勃發展，未來除了觀光列車外，也希望中華郵政可以支援，發行客製化郵票，讓台鐵與郵政結合，一起推動。

中華郵政指出，台灣鐵道觀光郵票由林磐聳、翁永圳及潘欣苡共同設計，1套5枚，以台灣各式列車和知名觀光景點為主題，面值皆為新台幣28元，採聯刷方式印製。

中華郵政 鐵道

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