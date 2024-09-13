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鐵道迷別錯過 中華郵政今發行台灣鐵道觀光郵票 串聯知名景點

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華郵政公司今發行「台灣鐵道觀光郵票（113年版）」1套5枚，每張面額28元。記者周湘芸／攝影
中華郵政公司今發行「台灣鐵道觀光郵票（113年版）」1套5枚，每張面額28元。記者周湘芸／攝影

台灣鐵道旅遊受國內外旅客喜愛，中華郵政公司今發行「台灣鐵道觀光郵票（113年版）」1套5枚，每張面額28元，結合台鐵、高鐵、捷運、林鐵及糖鐵等意象，串連台灣各地觀光景點，即日起開賣。中華郵政公司董事長王國材說，鐵道串聯景點也是台灣觀光縮影，更代表新舊鐵路的開端，希望能藉此郵票到國外行銷台灣觀光。

王國材表示，台灣鐵道風情萬種，240站都有迷人風景，道旅遊也是過去推動擴大吸引國際客方案的一大吸引力，中華郵政這次發行5款郵票，包括仲夏寶島號、鳴日號、高鐵、捷運、林鐵、糖鐵等，把台灣知名景點納入，鐵道串聯景點也是台灣觀光縮影，更代表新舊鐵路的開端，希望能藉此到國外行銷。

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵2015年起與郵政公司合作，今年再度擴張進度，除了雙鐵外，也有林鐵、糖鐵跟捷運，象徵台灣軌道及軌道觀光蓬勃發展。台鐵現行環島路網上也有很多觀光列車，各站點郵局也都會支援發行客製化郵票，買郵票的排隊隊伍時常都比買車票長，非常羨慕，未來台鐵發展也要跟郵政緊密結合。

觀光署長周永暉說，疫情後聯合國世界觀光組織就曾表示，新舊時代交融要用鐵道旅遊實現，這次發行的5張郵票，帶大家到台灣旅遊一圈，張張精采、各有故事，讓郵政人、鐵道人、觀光人3合1，16個海外辦事處也會同步行銷。

交通部次長伍勝園表示，台灣鐵道發展有137年歷史，台鐵見證台灣經濟發展，從蒸汽火車到電氣化、高鐵開通開創一日生活圈、捷運提供通勤通學日常需求、林鐵轉型為林業文化資產、糖鐵見證台灣製糖輝煌時期，每個鐵道系統都乘載台灣不同時期的歷史演進，希望藉由這套郵票吸引國內外旅客來體驗台灣鐵道觀光、發現各地美景。

中華郵政公司指出，「台灣鐵道觀光郵票」以台灣各式列車搭配觀光景點為主題設計，分別為帶動宜花東觀光的「仲夏寶島號蒸汽郵輪式列車和鳴日號觀光列車」、實現台灣西部一日生活圈的「台灣高速鐵路列車」、區域性便捷的「台北捷運、桃園機場捷運及高雄捷運列車」、穿梭在阿里山森林的「阿里山林業鐵路夏依式（SHAY）蒸汽機車及柴油機車」及見證台灣糖業發展的「糖業鐵路五分車」等鐵道列車。

中華郵政公司發行「台灣鐵道觀光郵票（113 年版）」。圖／中華郵政公司提供
中華郵政公司發行「台灣鐵道觀光郵票（113 年版）」。圖／中華郵政公司提供

機場捷運 觀光列車 鐵道

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