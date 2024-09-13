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「蟑螂蛋黃酥」最新後續 不二糕餅：正式進入司法程序

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
網友於爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」。圖／擷取自爆料公社
網友於爆料公社發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」。圖／擷取自爆料公社

台中知名「不二糕餅蛋黃酥」遭消費者爆料蛋黃酥中有蟑螂，不二糕餅日前與該名消費者取得聯繫，但對方無法提供購買單據，也不確定能否提供剩下的蛋黃酥及蟑螂屍體送化驗，並於12日深夜再發出9點聲明；針對這次風波，不二糕餅今（13日）發出聲明稿，表示「個案後續處理已全權委託律師進入司法程序，不二糕餅不再透露相關細節。」

不二糕餅聲明稿內容如下：

1、針對商品異物事件，蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0。

不二糕餅不僅僅在自身品質要求極高之外，也善盡良善社會責任，無論任何指責，第一時間往往都是自省，而不是指責他人。

我們傳承的不只是製餅技術，更多的是老一輩謙和的態度面對消費者，並時刻檢討自己，優化流程。

昨日已有非常多網友指出各項不合理疑點，為避免過度的反應公審蔡小姐，公司選擇較為委婉的方式澄清。蔡小姐無視我司的善意回應，以玩文字遊戲方式擾亂視聽，故再次聲明，此個案發生機率為0。

2、不二糕餅粉專無法直接私訊蔡小姐個人 FB，需輾轉透過其他方式取得蔡小姐的聯繫方式，在得知蔡小姐手機號碼當下，為避免個資疑慮，謹慎確認是蔡小姐同意提供之後，再致電聯繫。

從商品異物事件發出、到與蔡小姐聯繫上這段時間，不二糕餅除了積極要與蔡小姐聯繫上，也有透過媒體平台請蔡小姐與我們聯繫反映商品問題，但蔡小姐始終沒有與我司反映商品狀況，唯獨透過媒體平台訪問，露出相關非正式確認後之商品資訊。

個案後續處理已全權委託律師進入司法程序，不二糕餅不再透露相關細節。

不二糕餅發出正式聲明。圖／不二糕餅提供
不二糕餅發出正式聲明。圖／不二糕餅提供
不二糕餅委由律師事務所發出聲明。圖／不二糕餅提供
不二糕餅委由律師事務所發出聲明。圖／不二糕餅提供

消費者 蛋黃酥 蟑螂

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