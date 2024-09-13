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疫後旅館業慘 交通部長：關鍵是缺工 已跟觀光署協調方案
疫後觀光復甦，但國人今年出國旅遊熱潮未減，導致觀光產業兩樣情，旅行、航空業營收暢旺，旅館業卻獨衰退。交通部長陳世凱今天受訪表示，今年旅館業除了住房率，還有滿關鍵的問題是缺工，這部分已經有跟觀光署協調出一些方案，也爭取到僑外生參與旅宿業工作，希望旅宿業能愈來愈好。
陳世凱今天前往高公局視察受訪指出，觀光署對於旅館業的協助也滿多的，今年旅館業除了住房率，還有滿關鍵的問題是缺工，這部分已經有跟觀光署協調出一些方案，要協助國內旅館業，一方面振興旅遊，希望國外旅客多來台灣玩，二方面針對旅宿業缺工問題，也一直跟勞動部協商，目前有爭取到僑外生參與旅宿業工作，讓缺工問題得到一部分舒緩，希望旅宿業能愈來愈好。
對於今年1000萬國際旅客能否達標？陳世凱表示，觀光署同仁都很努力衝刺這個目標，還是會繼續努力，對於國外宣傳近期有環法自行車挑戰賽，還有國外藝人妻夫木聰、Super Junior圭賢擔任觀光代言人，有助亞洲地區行銷，要給觀光署同仁鼓勵。
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